“Siamo tutti online ma non connessi”, ciclo di incontri per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Il "Centro per le Famiglie Distrettuale" propone un interessante ciclo di incontri rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado per scoprire con l'ausilio di professionisti l'utilizzo dei social. “Siamo tutti online ma non connessi”. Sui social sei avatar o te stessa/o? Partendo dal web, tanti spunti su cui riflettere sul chi siamo, "Oltre allo schermo", insieme alle educatrici Alessia Boldrini e Federica Devodier.

Gli appuntamenti si rivolgono ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Il ciclo gratuito di n. 3 incontri partirà martedì 31 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro per le Famiglie di Cattolica (piazza della Repubblica, 16 - dietro le Poste). I successivi incontri si svolgeranno: martedì 14 febbraio e martedì 28 febbraio.