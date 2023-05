Siccità, al Canale emiliano-romagnolo subito 13 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti

Un finanziamento da 5 milioni di euro per la riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale; più un ulteriore finanziamento da 8,1 milioni per opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo, per un importo complessivo pari a 13,1 milioni di euro: fondi messi a disposizione esclusivamente dal MIT, come annunciato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha presieduto la cabina di regia sulla crisi idrica.

“Ringraziamo il Ministero delle Infrastrutture per avere dato seguito a quanto da noi proposto e segnalato in fase di ricognizione come priorità per poter garantire efficienza nella derivazione e distribuzione della risorsa alle colture del territorio – ha dichiarato Nicola Dalmonte, presidente del Cer –. In questo momento, in cui facciamo ancora conti salati con l’emergenza causata dalle piogge distruttive dei giorni scorsi, la notizia del finanziamento dei progetti ci rassicura per il futuro alla luce di quanto vissuto nei mesi trascorsi di prolungata siccità che interessa, ormai endemicamente, la Pianura padana e il comprensorio del Cer. La bonifica, il Cer (Consorzio di secondo grado associato ad Anbi) mostrano, ancora una volta, che la multifunzionalità del Canale Emiliano Romagnolo è un valore aggiunto per la qualità della vita dei cittadini e l’economia/occupazione complessiva di tutta la Regione”.