Sicurezza a Borgo Marina: Zeinta di Borg incontra gli assessori Magrini e Morolli

Ritorno degli street tutor sul territorio e potenziare gli impianti di video sorveglianza. Queste le richieste degli operatori e dei residenti di Borgo Marina che, nella giornata di martedì, hanno illustrato le loro necessità agli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli tramite il presidente di Zeinta di Borg Daniele Fagnani e la vice presidente Cristina Ottaviani. L'associazione, in una nota stampa, ha spiegato che "pur plaudendo l’attenzione e gli interventi svolti e programmati negli ultimi mesi nella zona, c'è la necessità di una migliore e marcata illuminazione di alcune zone critiche". Secondo quanto emerso dall'incontro "Morolli ha assicurato che in via Gambalunga l’intervento di potenziamento dell’illuminazione dovrebbe essere realizzato entro il corrente anno, altri interventi sempre inerenti Borgo Marina sono già programmati per il 2024 soprattutto nell’area della Stazione. L’Assessore Magrini ha illustrato sinteticamente il piano di videosorveglianza collegato in sintonia con il nuovo regolamento comunale sul tema di prossima approvazione che dovrebbe dettare una svolta sulla sicurezza. Una battaglia intrapresa da Zeinta di Borg da molti anni con richieste alla Prefettura e incontri con le precedenti amministrazioni che sembra andare finalmente nella direzione auspicata".

"Gli assessori - spiegano da Zeinta di Borg - si sono detti attenti da tempo alla zona e si stanno muovendo nell’ottica di migliorare anche la riqualificazione urbana con l’estensione dei marciapiedi fino a via Angherà. Magrini intende potenziare anche le telecamere che saranno disposte in diverse zone tra cui Via Roma e disporranno di una visibilità in larga parte a 360 gradi. Il progetto degli street tutor, sperimentato questa estate, verrà riproposto durante il 2024 accompagnato anche dalla presenza straordinaria vigilanza. A margine dell’incontro l’assessore Morolli ha sottolineato che in zona Borgo Marina grazie al rifacimento della scuola elementare “Ferrari” si sono creati spazi a fruizione pubblica quali la nuova palestra e soprattutto il nuovo terrazzo per possibili attività civiche. Le azioni messe in campo: maggiore illuminazione, più telecamere, street tutor, miglioramento dell’assetto stradale oltre alla ristrutturazione delle scuole Ferrari sono state pensate nell’ottica di una fruizione pubblica e di attività civica, interventi per una migliore qualità della vita nel territorio. Zeinta di Borg seguirà anche attraverso i propri associati la realizzazione di questi interventi e si propone di creare sinergia e informazione tra i soci, gli imprenditori e i residenti della zona attraverso momenti di aggregazione".