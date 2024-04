Sicurezza, l'amministrazione non ci sta: "Solo tante falsità: il progetto di ‘blindare il centro’ va avanti"

Secondo l’amministrazione comunale di Riccione c'è chi “diffonde fake news e falsità” sul tema sicurezza. L’amministrazione interviene a seguito del comunicato stampa diffuso da Stefano Paolini (consigliere di Fratelli d'Italia), in cui sostiene che “la città è stata tagliata fuori dal Comitato Sicurezza circa i progetti di videosorveglianza e anticrimine”. La giunta Angelini non ci sta e ribatte come arrivano “solo falsità: il progetto di ‘blindare il centro’ va avanti e la videosorveglianza viene ulteriormente potenziata”.

“L’amministrazione ha purtroppo preso atto che durante il fine settimana sono state diffuse notizie false in cui veniva confusa la possibilità di partecipare a un bando del 2023 per finanziare la videosorveglianza rispetto al progetto di blindare il centro annunciato nel 2024 a seguito delle spaccate – scrivono dal Comune riccionese -. Il progetto per mettere in sicurezza l’area del centro con ostacoli fissi e fittoni stradali a scomparsa è già stato presentato al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza presso la Prefettura di Rimini. Al momento sono in corso i necessari approfondimenti con tutti gli enti interessati, finalizzati a garantire l’accesso ai mezzi di soccorso. In particolare, proprio nella giornata di oggi l’amministrazione comunale incontrerà i referenti dell’Ausl”.

L’amministrazione, inoltre, sta proseguendo nell’attività di potenziamento della videosorveglianza (che al momento conta 148 telecamere) nei vari quartieri della città. Nuove telecamere - attraverso risorse dell’ente o partecipando ad altri bandi - sono state installate nell’area centrale e nel quartiere San Lorenzo mentre, solo per citare quelle che verranno montate in breve tempo, ne arriveranno altre nei quartieri Spontricciolo e Fontanelle.

“L’amministrazione precisa infine – scrive in una nota - che la scelta di non partecipare al bando ministeriale sulla videosorveglianza relativo al 2023 è stata oculata e rientra nella programmazione strategica delle risorse. Nel corso del 2023, infatti, il Comune di Riccione ha dato la precedenza ai necessari investimenti infrastrutturali al fine di potere mettere in funzione e in rete tutti gli impianti esistenti, senza i quali acquistare nuove telecamere sarebbe stato del tutto inutile perché non utilizzabili. Il Comune di Riccione parteciperà al prossimo bando con un progetto idoneo a potenziare ulteriormente il complesso sistema di videosorveglianza della città, cofinanziandolo con risorse adeguate”.