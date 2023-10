Sicurezza, incontro fra Comune e Sap: "Nuovi sistemi informatici e alloggi per forze di polizia"

Nei giorni scorsi una delegazione della Segreteria provinciale SAP di Rimini ha incontrato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Rimini Juri Magrini. Come spiega il neo segretario provinciale Salvatore Giglia: "Il confronto si è svolto in un clima costruttivo su diversi temi, uno dei quali, molto sentito dagli operatori di polizia è sicuramente la difficoltà a reperire alloggi ad un canone accessibile. In particolare, il Consiglio Comunale ha recentemente approvato le linee di indirizzo per l’uso temporaneo degli alberghi dismessi ai residenti collettive per studenti, lavoratori stagionali e dipendenti del settore sanitario, che prevede la possibilità di trasformare queste strutture in alloggi, in questo contesto - continua Giglia - il comune si è reso disponibile ad integrare la delibera anche in favore della categoria sicurezza e difesa, nonché ha mostrato apertura anche per l’edilizia convenzionata. Nello stesso incontro si sono trattati i temi della sicurezza con particolare attenzione alla mole di lavoro cui sono sottoposti tutti gli operatori del comparto, soprattutto per quanto riguarda la suddivisione dei compiti delle varie forze sul territorio e non da ultimo la possibilità di implementazione di nuovi sistemi informatici per coadiuvare gli operatori nelle indagini e non solo. Riteniamo l’incontro, svoltosi con la concreta volontà di collaborazione, il primo di una serie di colloqui che possano migliore le condizioni di permanenza e lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato".