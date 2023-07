Sicurezza, in arrivo 15 nuove telecamere di videosorveglianza sul lungomare Carrà di Bellaria

Il Comune di Bellaria Igea Marina si è aggiudicato un corposo finanziamento dal Governo, in particolare dal Ministero dell’Interno, nel contesto dei 'Patti per l'attuazione per la sicurezza urbana': che consentirà l’installazione di quindici nuove telecamere di video sorveglianza lungo il nuovo lungomare Carrà di Bellaria. L’ottenimento del contributo si lega al D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’, rispetto al quale il Comune di Bellaria Igea Marina ha presentato nel 2022 un progetto ad hoc, finalizzato proprio all’implementazione del sistema di video sorveglianza cittadino a mezzo di un pacchetto di telecamere da posizionarsi lungo il waterfront di Bellaria.

Grazie alla bontà di quel progetto, la città di Panzini sarà beneficiaria di quasi 190.000 euro, che andranno a cofinanziare ampiamente gli oltre 250.000 euro - somma che si raggiungerà grazie anche a risorse comunali – necessari per l’acquisto e l’installazione delle telecamere. La cui collocazione avverrà nei prossimi mesi e vedrà la nuova dotazione integrata nel già ampio e articolato sistema di video sorveglianza presente a Bellaria Igea Marina: che raggiungerà così la ragguardevole cifra di circa 140 telecamere totali attive sul territorio comunale. Le nuove telecamere consentiranno un controllo discreto ma capillare del nuovo waterfront, arteria ciclopedonale di recentissima ultimazione ma già divenuta arteria chiave per la mobilità dolce nella fascia turistica di Bellaria; una nuova infrastruttura a tutti gli effetti, per altro, che vedrà impiegata tecnologia di ultima generazione e porterà con sé il cablaggio in fibra ottica di oltre un chilometro e mezzo di lungomare.

“Il contributo ottenuto consentirà la realizzazione di un intervento importante, a beneficio della vivibilità del luogo e della serenità dei tanti fruitori del nuovo waterfront. Nuove telecamere che rappresentano un’implementazione fortemente voluta dall'Amministrazione, espressamente contenuta nel programma elettorale dell’attuale Giunta", le parole dell'Assessore alla Sicurezza Cristiano Mauri. “Ringraziamo quindi il Ministero dell’Interno", continua, “sottolineando il ruolo essenziale ricoperto anche dalla Prefettura di Rimini nell’ottenimento di questi fondi, in particolare grazie a quel ‘Patto per l’attuazione della sicurezza urbana’ che il Comune di Bellaria Igea Marina”, conclude l'assessore, "ha dapprima sottoscritto e poi rinnovato, anche in questo 2023.”