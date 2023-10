Sicurezza e lotta alle baby gang, convegno del Sap. A Rimini anche il ministro Matteo Piantedosi

Lunedì, 16 ottobre, alle ore 16,30, presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini, si svolgerà il convegno organizzato dal Sap “Obiettivo Sicurezza - Tra l’incudine e il martello. Le garanzie funzionali per l’operatore di Polizia”, al quale interverrà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Introdurrà i lavori Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, mentre il seminario sarà moderato da Beppe Boni, editorialista de ‘Il Resto del Carlino’. Oltre al Ministro Piantedosi, interverranno anche l’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, Gianni Tonelli, già segretario generale del Sap e deputato della precedente legislatura, Ottavio De Martinis, presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano, David Di Meo, V. Capo di Gab. Regione Lazio e già V. Quest. Agg. Polizia di Stato, e Rachele De Stefanis, avvocato ed esperta criminalista. L’incontro sarà l’occasione per discutere sia delle attuali politiche di sicurezza promosse dall’Esecutivo - tra cui il contrasto ai reati di genere, alle baby-gang e all’immigrazione clandestina - che delle garanzie funzionali fondamentali per gli operatori di polizia.