Sicurezza, operativa la nuova postazione estiva della Polizia Municipale sul lungomare

Alla presenza della sindaca di Cattolica Franca Foronchi, degli assessori Claudia Gabellini, Alessandro Belluzzi e Alessandro Uguccioni, del comandante dei Carabinieri di Cattolica Vincenzo Sirico, del Vice-comandante della Polizia Municipale Alberto Gasparotto, del dirigente ai Lavori Pubblici Baldino Gaddi e degli agenti in servizio è stato attivato il presidio estivo della Polizia Municipale sul lungomare Rasi Spinelli all’interno del pop-up all’altezza di via Risorgimento. Gli agenti garantiranno per tutta l’estate il controllo delle aree della città che si affacciano sul mare, tra le più vocate al turismo, controllo che viene già garantito costantemente durante l'arco della giornata, ma che con la nuova postazione potrà perfezionarsi al meglio e offrire a cattolichini e turisti un servizio assiduo e di qualità.

La postazione sarà presidiata dagli agenti in determinati orari, compatibilmente con le richieste di intervento e in aggiunta al pattugliamento del lungomare. I servizi stabili e giornalieri saranno la mattina dalle 8 alle 10, il pomeriggio dalle 14 alle 16 e la sera dalle 20 alle 22. Nel caso in cui gli agenti non siano presenti nella postazione, saranno comunque presenti sul lungomare e nelle aree circostanti per garantire il controllo e la sicurezza dell'area e per essere disponibili per qualsiasi necessità di polizia e legalità.

Le attività quotidiane svolte dalla Polizia Municipale includono il pattugliamento del territorio, il controllo della sosta, del traffico, degli accessi e del carico e scarico merci, il controllo della Ztl (Zona a Traffico Limitato), il contrasto all'abusivismo, il controllo del decoro, dell'occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive, nonché le funzioni ausiliarie per garantire la pubblica sicurezza.

“Si tratta di una postazione fortemente voluta dall’amministrazione – sottolinea la sindaca Franca Foronchi - che consentirà un controllo diretto di un asse che è stata rivoluzionata nel corso degli ultimi mesi. Invito la comunità, i turisti, gli operatori economici e i fornitori a rispettare il nuovo lungomare di Cattolica. Questo luogo di grande attrazione richiede un presidio costante e attento affinché si possa offrire a tutti la possibilità di godere di uno spazio ordinato, accogliente e decoroso. Lavoriamo insieme per mantenere la bellezza e la sicurezza di questa zona".

“Voglio rimarcare – aggiunge l’assessora alla Polizia Municipale Claudia Gabellini – che la sicurezza urbana è un tema particolarmente sentito da questa Amministrazione che opera quotidianamente anche in stretto rapporto con le Forze dell’Ordine locali per il presidio del territorio. Come la città avrà notato, siamo riusciti in un anno ad incrementare l’organico della polizia locale che è accompagnato da un fisiologico ricambio generazionale dei nostri agenti. Sappiamo che esistono zone maggiormente frequentate e di aggregazione e queste sono aree dove è importante garantire maggiore presidio”.