Più sicurezza per il quartiere Fontanelle, in arrivo nuove telecamere e illuminazione pubblica

Dopo il quartiere San Lorenzo anche quello di Fontanelle sarà al centro del progetto integrato di riqualificazione e sicurezza urbana proposto dal Comune di Riccione. La giunta comunale ha approvato l'accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del “Progetto laboratorio quartiere Fontanelle”. Per il secondo anno consecutivo la Regione ha accolto la proposta del progetto integrato di riqualificazione e sicurezza urbana presentato dal Comune di Riccione con un finanziamento di 90 mila euro.

Il progetto sul quartiere San Lorenzo del 2023, che aveva registrato un grande riscontro sia da parte della Regione che dei cittadini coinvolti, ha ispirato il nuovo piano di interventi sul quartiere Fontanelle. Oggi il progetto per le Fontanelle rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nell’impegno del Comune di Riccione verso il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza nei quartieri.

Il “Progetto laboratorio quartiere Fontanelle” è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata le cui principali azioni includono: il miglioramento dell'illuminazione pubblica per rendere le strade più sicure e accoglienti durante le ore notturne; il potenziamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione, a partire dal mese di settembre, di nuove telecamere lungo le principali vie d’accesso al quartiere; la riqualificazione degli arredi urbani e del verde pubblico per creare un ambiente più gradevole e fruibile per tutti. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una serie di iniziative coordinate di animazione e presidio sociale del territorio e interventi socio-educativi. Saranno anche proposte attività di sensibilizzazione volte alla promozione della sicurezza e dell’integrazione sociale attraverso l'organizzazione di attività sociali e culturali per coinvolgere la comunità, favorire l'integrazione sociale, intergenerazionale e multiculturale.

Il progetto, frutto del lavoro coordinato e intersettoriale degli uffici comunali e della Polizia locale di Riccione, prevede un investimento complessivo di 112 mila 500 euro di cui 90 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 22 mila 500 euro finanziati dal Comune di Riccione. Gli interventi previsti dal progetto saranno completati entro la fine dell’anno.

“Grazie a questo ulteriore progetto integrato di riqualificazione urbana continua l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini – ha spiegato la sindaca di Riccione Daniela Angelini –. Progetti come questi, che mettono insieme diversi interventi in maniera adeguata e coordinata, sono importanti azioni concrete che contribuiscono a rendere il quartiere ancora più sicuro ma anche a rafforzare il senso di comunità, di responsabilità civile e prevenzione della criminalità tra i cittadini”.