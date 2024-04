Sicurezza, Rimini prepara l'estate. Il sindaco: "Aspettiamo i rinforzi, in 30 anni Roma poteva fare di più"

Rimini e il territorio provinciale si preparano per affrontare la stagione estiva anche sul fronte della sicurezza. Durante la giornata di giovedì (11 aprile) si è tenuta la seduta del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e sicurezza, utile per individuare le priorità di intervento per la stagione turistica ormai alle porte. E' superfluo ribadire l'unicità dello scenario riminese nei mesi primaverili ed estivi, quando la provincia non solo raddoppia con il turismo i suoi residenti effettivi ma soprattutto concentra nel suo territorio centinaia di eventi, iniziative, luoghi dal mare alla collina a larga partecipazione di pubblico che portano con sè una intensificazione del carico delle attività di presidio e controllo.

In vista dello sforzo atteso, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha indirizzato una lettera con cui rivolge un augurio di buon lavoro e per ringraziare Prefetto, Questore e tutti i comandanti delle forze dell'ordine di stanza a Rimini per avere condiviso l’organizzazione sinergica dei servizi. “E' un lavoro di straordinaria complessità perché mille sono i fronti su cui quotidianamente sono impiegate le donne e gli uomini delle forze dell'ordine per garantire quel fronte ampio che si chiama 'sicurezza', reale e percepita, che è una componente non secondaria della nostra offerta turistica complessiva e dunque anche ad cessa sono legate benessere e occupazione diffusa – scrive il primo cittadino -. Quest'anno si aggiungono impegni fuori dall'ordinario, penso ad esempio all'arrivo della tappa del Tour de France a Rimini, che ci porterà tutti gli occhi di tutto il mondo addosso. La collaborazione anche su questo sarà massima, così come, è stato garantito durante il Cosp, sarà costante l'attenzione e il contrasto nei confronti di quei fenomeni che, soprattutto nelle località ad altissimo flusso di visitatori come la Riviera, rischiano di destabilizzare la percezione di sicurezza”.

Poi si addentra su un tema di assoluta attualità: “In questo senso mai è sottolineato abbastanza quanto la condivisione degli intenti tra forze dell'ordine e istituzioni locali abbia consentito da 30 anni a questa parte di mantenere livelli alti di sicurezza diffusa pur in completa e colpevole assenza di qualunque programma di potenziamento strutturale degli organici di polizia da parte dello Stato – puntualizza il sindaco Sadegholvaad -. E questo a prescindere da qualsiasi governo, di qualsiasi colore. Per la politica nazionale, salvo rarissime eccezioni, il tema fondamentale e costituzionale della sicurezza che deve essere garantita dallo Stato si è ridotto da anni a uno stucchevole gioco infantile di accuse e controaccuse, replicate anche ai livelli locali. In 30 anni si sarebbe potuto e dovuto fare di più e meglio. Che, per la provincia di Rimini, prima tra tutti avrebbe voluto dire contare su più uomini e mezzi delle forze dell'ordine per 12 mesi all'anno perché questo 'fotografa' il nostro territorio. Invece siamo ancora alla richiesta dei rinforzi estivi. Per carità, attesi, benvenuti, prima arrivano e meglio è. E quando arriveranno sarò il primo a ringraziare. Ma siamo sempre dalle parti della soluzione tampone”.