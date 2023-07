Il servizio si rinforza, tornano gli Street Tutor per le strade della città

A partire dal 29 giugno scorso sono tornati in servizio per le strade di Cattolica gli Street Tutor - i nuovi mediatori della convivenza civile, il servizio, attivo già nel weekend della Notte Rosa, continuerà per tutta l’estate. Sono state figure molto apprezzate lo scorso anno da turisti, cittadini e operatori economici per il loro servizio di supporto alle forze dell’ordine. Il progetto presentato da Palazzo Mancini, ampliato rispetto allo scorso anno, ha affiancato agli Street Tutor la figura degli educatori di strada oltre a una serie di obiettivi di riqualificazione urbana. Il progetto è patrocinato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ne ha sostenuto i costi di realizzazione con un contributo di 36.000 euro per la parte in spesa corrente e di 56.000 euro per la parte in conto capitale, pari al’80% del totale.

Il servizio dei nuovi mediatori sarà attivo con 4 unità dal lunedì al giovedì e con 5 dal venerdì alla domenica con un ulteriore potenziamento previsto per il mese di agosto. Le zone che verranno attenzionate sono quelle caratterizzate da sempre da diverse forme di aggregazione di persone, che vanno dal centro al Lungomare, da Piazza Primo Maggio con i suoi giardini a via Dante. Grazie ai contributi ricevuti l’anno scorso, la città ha potuto beneficiare di 4 nuove telecamere previste tra il porto turisti e i Giardini De Amicis. Anche per il 2023 l’Amministrazione ha puntato sull’implementazione del sistema di videosorveglianza in altre aree importanti per la città, come quelle antistanti agli edifici comunali. In aggiunta, è prevista una completa ristrutturazione dei bagni pubblici nei giardini di Piazza Primo Maggio, presi di mira negli anni da azioni vandaliche.

“Il progetto è pensato – sottolinea l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Claudia Gabellini - per restituire alla collettività, a cattolichini e ai turisti, importanti aree della città rendendole fruibili e maggiormente vivibili. È pensato in un'ottica di sicurezza urbana integrata, che associa il controllo delle forze dell'ordine di mediatori alla videosorveglianza ma anche alla riqualificazione urbana e alla prevenzione attraverso un'educativa giovanile. Questo approccio di progettazione integrata ha ottenuto l'apprezzamento da parte della Regione Emilia Romagna, ciò lo dimostra il contributo elargito. Per noi è stato motivo di orgoglio - conclude la Gabellini - ricadere tra le poche città in tutta la regione ad aver visto l'assegnazione dei fondi”.

“Innanzitutto mi complimento pubblicamente con la collega Gabellini per il risultato raggiunto, non era assolutamente scontato ottenere per il secondo anno un contributo così importante da parte della Regione - dichiara il Vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - Questo significa che il progetto presentato è di alto profilo, anche grazie al lavoro degli uffici, dimostrazione concreta di quanto l'amministrazione ci credesse. Come assessore al turismo e alle attività economiche non posso che giudicare molto positivo il piano messo in campo per la stagione turistica 2023, lo abbiamo detto chiaro fin dal nostro insediamento che il tema della sicurezza urbana è una priorità della nostra azione amministrativa, una precisa scelta politica a garanzia dei nostri concittadini, turisti e operatori economici. Un'ulteriore dimostrazione di questa visione è stata la volontà di posizionare sul nuovo lungomare un ufficio della polizia municipale. Colgo l'occasione - conclude Belluzzi - per ringraziare nuovamente tutte le forze dell'ordine che quotidianamente portano avanti un lavoro straordinario".