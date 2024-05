Sicurezza, il sindaco: "Servono i rinforzi di Polizia, tema annoso ma stavolta studiamo un'iniziativa"

Rimini torna a porre al centro il tema della sicurezza.Durante l'assemblea pubblica svoltasi a Rivazzurra, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha annunciato l'intenzione di scrivere una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per chiedere l'invio più celere possibile dei rinforzi di Polizia per la stagione turistica 2024. E per colmare quella lacuna strutturale che nessun Governo dal dopoguerra ad oggi ha mai risolto per la provincia di Rimini: adeguare il numero e le dotazioni delle forze dell'ordine a un territorio di 350 mila residenti ufficiali e 16 milioni di pernottamenti turistici e almeno altrettanti escursionisti.

“Lo scorso anno una missiva simile, siglata da tutti e 27 i sindaci del Riminese, era stata inviata allo stesso titolare del Viminale – spiega il sindaco Sadegholvaad -. Ora abbiamo fatto un passo ulteriore: ho proposto un vero e proprio patto tra istituzioni e cittadini, e bipartisan, per dare voce, gambe e sostanza a una richiesta che ritengo non possa più essere ignorata. I flussi turistici ad altissima intensità, i grandi eventi, l'ambizione concreta a incrementare il turismo estero, non possono più contare solamente sugli sforzi e sull'abnegazione delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine stanziali, con il supporto delle Polizie locali. Garantire la sicurezza è una prerogativa dello Stato italiano e lo Stato italiano deve provvedere non tanto secondo coscienza, semmai secondo scienza: territori ricchi, frequentati da tantissime persone che ne aumentano il plafond residenziale formale, devono potere contare su organici adeguati”.

Il sindaco ha anticipato ai cittadini di Rivazzurra e della zona sud di Rimini la volontà di un'iniziativa che, almeno secondo i suoi auspici, deve concretizzarsi in un'alleanza per avere quello che a questo territorio spetta. “Un'istanza di comunità, portata avanti senza alcun intento politico ma chiedendo a ogni schieramento di sostenerla per ciò che è in purezza, evitando tentazioni di strumentalizzazioni dall'una e dall'altra parte – aggiunge il primo cittadino -. Nei prossimi giorni riunirò l'assemblea dei sindaci della Provincia e quindi deciderò insieme anche il mezzo e il modo migliore per condividere con i cittadini, le imprese, le associazioni e i sindacati un'iniziativa che ha il solo scopo dei vedere riconosciute le esigenze di una delle province più dinamiche e attrattive d'Italia”.