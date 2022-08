Sicurezza stradale, l'associazione ambientalista: "Dopo Bologna, anche a Rimini i cuscinetti berlinesi"

Sperimentiamo anche nelle zone 30 delle città della riviera di Rimini i cuscinetti berlinesi, come accaduto già a Bologna e Torino, per una maggior sicurezza stradale: è questa la proposta di Futuro Verde Aps, associazione per la promozione di una transizione ecologica giusta nel territorio riminese.

Dopo la proposta, su cui Futuro Verde continua a battersi, per la diffusione delle case avanzate per una mobiltà ciclabile più sicura nella città di Rimini, l’associazione ambientalista propone e promuove la necessità e l’opportunità di sperimentare nelle città della costa riminese i “ Cuscinetti Berlinesi”. Quest’ ultimi sono speciali dossi quadrati, che essendo installati al centro della corsia fanno rallentare in modo effettivo le macchine, lasciando però passare senza ostacoli bici, bus e mezzi di emergenza. È già in corso a Bari, Roma, Torino e Bologna la sperimentazione dei cuscini berlinesi, grazie all'autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Infatti, in Italia i cuscini berlinesi sono ancora sperimentali, in quanto a livello formale non sono previsti nel codice della strada, anche se nel resto d'Europa si usano ormai da trent'anni. Inoltre, dove sono già stati installati, come a Torino, i cuscini berlinesi hanno dimostrato di portare a un rallentamento del 30% che si traduce in un abbattimento dell'incidentalità del 60%.

In sostanza, cuscinetti berlinesi, ma anche case avanzate, sono un importante elemento ed aiuto per incrementare la sostenibilità ambientale, garantendo tutela e attenzione alla mobilità ciclabile, e verso la sicurezza stradale, in quanto il 75% degli incidenti avviene in area urbana e l'eccesso di velocità è tra le prime tre cause. Ecco, perché Futuro Verde chiede un forte investimento a Rimini e sulla costa verso queste nuove opportunità per la sicurezza stradale, la qualità urbana e la sostenibilità ambientale.