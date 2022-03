Sicurezza strade e muri di sostegno, ci sono 850mila euro per sette interventi sul territorio

Sicurezza di strade comunali e provinciali, interventi per consolidare versanti in frana e le difese delle sponde dei corsi d’acqua, oltre che per accrescere l’efficienza idraulica di fiumi e torrenti: in Emilia-Romagna arriva un nuovo pacchetto di 218 interventi per un valore di 43,5 milioni di euro. Oltre metà delle risorse, 23 milioni 800mila euro, sono già disponibili grazie a un decreto firmato nei giorni scorsi dal presidente Stefano Bonaccini: consentiranno di avviare 142 cantieri da Piacenza a Rimini.

Gli interventi nel riminese

Si tratta di 7 lavori per 850 mila euro. In provincia di Rimini l’intervento maggiore, da 220mila euro, riguarda il consolidamento dei versanti lungo la strada di collegamento Soanne-Cavedale, in comune di Pennabilli. Altri 200mila saranno investiti tra Poggio Torriana e Verucchio per il completamento di interventi di consolidamento delle sponde nell’ambito del nodo idraulico di Ponte Verucchio, a presidio del ponte sulla Provinciale 14. Sempre a Poggio Torriana si interverrà per consolidare la viabilità Palazzo-Saiano, interessata da una frana (150mila euro).

A San Leo, 160 mila euro serviranno per consolidare i versanti nel bacino del fosso Campone, con il ripristino delle opere di difesa del suolo; a Maiolo sarà sistemato il muro di sostegno della scarpata stradale interno all’abitato di Santa Maria di Antico (65mila euro); a Casteldelci verrà ripristinata la copertura di un edificio strategico ai fini della protezione civile, sede del Centro operativo comunale (30mila euro), e a Montefiore Conca sarà sistemato il fosso di scolo delle acque meteoriche e dell’attraversamento stradale (25mila).

Altri 19 milioni 800mila euro diventeranno operativi a breve, appena ottenuto il via libera dal Dipartimento nazionale di Protezione civile: serviranno per ulteriori 76 interventi, che consentiranno di rispondere alle criticità ancora aperte e alle attese del territorio.

“Il cambiamento climatico mette a dura prova il nostro territorio e lo pone di fronte a sfide nuove - commenta Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione civile -. E in un momento difficile come quello che stiamo vivendo sul piano internazionale, gli interventi sul territorio devono andare avanti. Gli investimenti programmati sono significativi, perché destinati ad accrescere la sicurezza e la resilienza delle nostre comunità, in particolare quelle che vivono e lavorano nelle aree più fragili della regione: l’Appennino, la costa o nelle zone dei corsi d’acqua”.

“La Regione Emilia-Romagna dà il via a una nuova campagna di azioni in tutta la Regione per la sicurezza del territorio. Nella nostra provincia – riporta la consigliera riminese Nadia Rossi – gli interventi sono sette. Complessivamente si tratta di investimenti del valore di 850mila euro. Molti dei lavori sono conseguenti a danni da maltempo avvenuti negli anni scorsi, pertanto sono necessari per ripristinare collegamenti e aree carenti sul piano della sicurezza. L’impegno della Regione per la salvaguardia delle aree interne, dei suoi cittadini, di chi ci vive o lavora è continuo e strutturato: il fine è quello di garantire la vivibilità ed evitare lo spopolamento di zone fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e turistico del territorio”.