Sicurezza sul lavoro, arriva un fondo da un milione di euro per aziende di commercio e turismo

Per tutte le aziende del commercio e del turismo, Fonter (il fondo interprofessionale nazionale costituito da Confesercenti, Cgil, Cisl e Uil) mette a disposizione 1 milione di euro per la formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

I corsi che il personale deve frequentare per essere in regola sia con gli adempimenti base sia con gli aggiornamenti periodici, e per non incorrere in pesanti sanzioni, sono molteplici: da quelli sulla sicurezza in base alla classe di rischio delle imprese, a quelli per le squadre di emergenza per il primo soccorso e l’antincendio.

I fondi di Fonter permettono alle aziende di azzerare i costi per la formazione obbligatoria. Possono usufruire dell’opportunità tutte le imprese del commercio e del turismo che aderiscono al Fondo Fonter o aderiranno entro gennaio. L’adesione al fondo è gratuita. Le richieste dei corsi sono finanziate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.