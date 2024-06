Sicurezza sul lavoro in agricoltura: se ne parla in un incontro a Coriano

Il tema della salute e sicurezza sul lavoro è particolarmente strategico ed è necessario di tanto in tanto procedere con ripassi e aggiornamenti degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per tenere alto l’impegno sui comportamenti corretti e sicuri. A tal proposito Cia Romagna organizza una serie di incontri sul territorio: il secondo è in programma martedì 2 luglio alle 20.30 a Coriano nella sala Isotta del teatro CorTe (piazzetta Salvoni).

Sarà l’occasione per approfondire l'insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti e per evitare o ridurre gli eventi infortunistici così come i rischi professionali e non solo.

Presiede i lavori Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna. Interverranno Giorgio Montanari, titolare di LABHOR sistemi di gestione, igiene, qualità, ambiente e privacy; Francesco Toni, medico competente e direttore sanitario di Serint Group. Saranno presenti Alessia Buccheri, direttore Cia Romagna, e Jenna Carlucci, responsabile ufficio paghe imprese, lavoro, colf-badanti Cia Romagna.