Sicurezza sulla spiaggia: giovedì il primo incontro informativo dedicato alle “Regole del mare”

Ai nastri di partenza il progetto "Spiaggia Sicura" che vede fianco a fianco i balneari del comitato "Le Spiagge di Cattolica" e l'istituto di credito Cherry Bank con il coinvolgimento dei bagnini di salvataggio, della Guardia Costiera e del personale sanitario.

L’obiettivo dell’iniziativa - che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cattolica - è aumentare la consapevolezza di chi frequenta le spiagge cattolichine, in un progetto di valore e responsabilizzazione sociale che Cherry Bank ha voluto sostenere in un territorio nel quale l’istituto è presente specialmente a seguito dell’acquisizione di Banca Popolare Valconca.

Tre gli incontri formativi in programma. Il primo si terrà giovedì 13 giugno alle 16.30 all'Altamarea Beach Village e avrà come filo conduttore "Le regole del mare", per informare su come la Capitaneria di Porto svolge il suo lavoro per la sicurezza in mare e sulla costa. Previsti interventi di Maurizio Spanò, Comandante della Capitaneria di Porto e di Claudia Gabellini, Assessore con delega al Demanio del Comune di Cattolica.

In linea con le finalità del progetto, il comitato "Le Spiagge di Cattolica" ha realizzato inoltre, con il supporto di Cherry Bank, dei cartelli segnaletici dedicati per le torrette di salvataggio e riportanti le indicazioni/regole/ suggerimenti per una balneazione sicura.