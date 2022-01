Sicurezza del territorio, 3,3 milioni di fondi per San Giovanni, Riccione e Bellaria

Tre opere previste nel riminese, con l’attribuzione di 3 milioni 350 mila euro, per la sicurezza del territorio. Gli interventi rientrano tra i 10 nuovi cantieri di difesa del suolo in Emilia-Romagna. La Corte dei conti ha dato il disco verde al decreto che assegna alla Regione quasi 21 milioni di euro stanziati dal Ministero della Transizione ecologica per opere che interesseranno sette province.

“Si tratta di risorse fondamentali che completano il quadro dei finanziamenti disponibili relativi a lavori già programmati, permettendone l’avvio, o che finanziano al 100% nuovi interventi - spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa -. Partiranno così opere fondamentali per la sicurezza del territorio, giudicate di priorità molto elevata proprio secondo i criteri fissati a livello nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico”.

La quota maggiore di risorse, 2 milioni di euro, è andata a rimpinguare il milione 600 mila euro disponibile per la messa in sicurezza idraulica del Centro storico di San Giovanni in Marignano, attraversato dal torrente Ventena: potrà così essere avviato un cantiere dal valore di 3 milioni 600 mila euro. Per i primi due lotti di sistemazione del torrente Marano e del rio Melo, a Riccione, sono stati aggiudicati 500 mila euro, da aggiungere ai 300 mila già disponibili per complessivi 800 mila.

A Bellaria si prevede infine il quarto stralcio di opere per l’adeguamento del tratto urbano del torrente Uso, tra la ex Statale 16 e la foce (porto canale di Bellaria): un intervento dal valore di 1 milione e mezzo di euro, finanziato con 850.000 derivanti dal Decreto del Ministero della Transizione ecologica e da 650.000 euro già disponibili in precedenza.