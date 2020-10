Sicurezza urbana, Bellaria confermata nel comitato esecutivo del forum nazionale

Nella giornata di oggi, il Comune di Bellaria Igea Marina è stato nuovamente confermato quale membro del Comitato Esecutivo del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU). Espressione nazionale dell’EFUS - Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, l’organo, sarà ancora presieduto dal Sindaco di Prato Matteo Biffoni; all’interno del Comitato Esecutivo, la città di Panzini andrà ad affiancare enti come i comuni di Milano, Bologna, Genova, Firenze e Brescia, nonché le regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.



L’ufficializzazione è avvenuta in mattinata, nel contesto dell’Assemblea Generale del Forum che ha visto il rinnovo delle cariche sociali. Appuntamento a cui gli enti partecipanti hanno preso parte in modalità di video conferenza, alla luce delle misure anti contagio attualmente in vigore. Inalterata l’importanza di questa conferma, che consolida per il Comune di Bellaria Igea Marina una posizione strategica rispetto a un tema chiave, qual è la sicurezza urbana a livello locale e nazionale; strategica perché permette di condividere e acquisire esperienze ai tavoli di lavoro, confrontarsi con realtà urbane, anche più grandi, circa le buone pratiche da mettere in atto, lavorare sulla prevenzione e prendere parte in maniera concreta ai processi decisionali. Non di meno, l’impegno della città all’interno del Forum, ha offerto in questi anni all’ente una finestra su bandi e risorse sovra comunali, utili per migliorare la vivibilità del territorio.



La Città di Bellaria Igea Marina, che vanta anche un convinto e proficuo impegno in seno all’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata, ha fatto il suo ingresso nel Comitato Esecutivo del FISU nel 2014; una presenza già confermata una prima volta, in occasione dell’Assemblea Generale del 2018. In questi anni, da tale impegno sono nate occasioni pubbliche, incontri, manifestazioni legate alla sicurezza ed iniziative rivolte alla sensibilizzazione. Dodici mesi or sono, ad esempio, il Sindaco Filippo Giorgetti è stato chimato a relazionare al workshop organizzato dal Forum presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena, nel contesto del XXXIII Congresso nazionale della Società Italiana di Criminologia. Tra gli appuntamenti più recenti, quello del mese scorso, con la città che ha accolto la “Summer school” promossa dal Forum "Costruire la sicurezza urbana integrata". L’iniziativa ha visto la partecipazione di dipendenti di regioni ed enti locali, tutte figure che svolgono attività di coordinamento o progettazione nel campo della sicurezza urbana: ospiti che a Bellaria Igea Marina hanno vissuto una visita studio dedicata ai progetti di sicurezza urbana integrata, con recupero e rivitalizzazione di aree specifiche.

