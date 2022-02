Più controlli sul territorio, via al piano assunzioni per rinforzare con trenta agenti la Polizia locale

Con la prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023 l’Amministrazione Comunale di Rimini dà seguito ad uno dei principali impegni assunti in avvio di mandato amministrativo, dando copertura alle oltre trenta nuove assunzioni che entro la primavera andranno a implementare l’organico del corpo della Polizia locale. Un intervento che l’amministrazione ha deciso di rendere subito operativo e che trova la copertura economica nella manovra illustrata ai consiglieri dall’assessore al Bilancio Juri Magrini, che vede tra le maggiori entrate in parte corrente l’Imu versata in prededuzione dal fallimento Dama in relazione all’ex questura di via Ugo Bassi, per 818mila euro. Tra le maggiori entrate in parte corrente si segnala la prima assegnazione del Fondo di solidarietà comunale, ufficializzata dal Ministero dell’interno il 19 gennaio scorso, e che ha destinato al Comune di Rimini ulteriori 256.438 euro.

Nella manovra si dà seguito agli obblighi previsti dalla Legge di Bilancio del 2022 dando conto del trasferimento statale per l’adeguamento delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. A tal proposito, ricorda l'assessore Magrini, l'amministrazione comunale ha scelto di non procedere al raddoppio dell'indennità, così come facoltativamente previsto dalla legge nazionale già per l'anno in corso, optando esclusivamente per l'obbligatorio adeguamento statale, dilazionato nel triennio 2022-2024. La manovra prevede inoltre le risorse a copertura delle spese per il trasporto pubblico locale e per l’attuazione del Piano occupazionale 2022-2024 in corso di approvazione da parte della Giunta.

"Attraverso questa prima manovra di bilancio diamo attuazione ad un impegno che ci siamo presi con la città e che abbiamo voluto adottare già ad inizio mandato - spiega l’assessore al Bilancio Juri Magrini – andando ad irrobustire la pianta organica della Polizia Locale con 32 agenti, che garantiranno un apporto fondamentale per potenziare il presidio e le diverse attività di controllo della città".