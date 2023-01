Al Sigep attesi in 200 mila, in città negozi aperti fino alle 20 e dj set per accogliere i visitatori

Riccione è pronta per accogliere il Sigep e presenta una proposta di intrattenimento dedicata agli ospiti del Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma dal 20 al 24 gennaio alla Fiera di Rimini.

“Il Sigep è un evento molto importante per il nostro territorio: visto l’alto numero degli ospiti che saranno in città abbiamo pensato di accoglierli con una città aperta e con tante proposte - ha dichiarato Daniela Angelini, sindaca di Riccione –. A Riccione dopo una giornata in Fiera ci si potrà rilassare nelle vie del centro e nel nostro Giardino sul Mare e le nostre ville con le mostre che saranno aperte in orari non convenzionali. Riccione sarà viva”.

Per Simone Gobbi, consigliere con delega ai rapporti con le categorie economiche Riccione non può che cogliere l’occasione di dedicare agli ospiti del Sigep (una fiera che punta alle 200 mila presenze) una serie di eventi. “Riccione grazie alla proposta di intrattenimento di questi giorni potrà mostrare una realtà coinvolgente e permettere agli ospiti di scegliere Riccione anche i prossimi anni”.

“Tenete i negozi aperti fino alle 20”

Una proposta, quella che verrà attivata durante in Sigep a Riccione, che parte dalla forte volontà dell’amministrazione comunale di mettere insieme gli operatori turistici di Riccione coordinati da Riccione Intrattenimento, dal Consorzio Viale Ceccarini e dall’associazione Viale Riccione. Comune e operatori danno vita dunque a una serie di proposte per permettere agli ospiti di questa importante Fiera di trovare una città viva e accogliente. Già a partire dal 20 gennaio l’amministrazione ha chiesto ai commercianti del centro di prolungare l’orario di apertura delle attività commerciali.

Ad aprire gli appuntamenti in città sarà venerdì 20 gennaio l’azienda Mo.Ca di Coriano che ha scelto la sala Gran Turismo del Palazzo del Turismo per organizzare il suo Gelato Show. Sarà messo in scena "Gelato Show – Innovazione e sostenibilità", un'intera giornata dedicata ai nuovi trend di consumo e innovazione nel mondo della gelateria. L'iniziativa si aprirà con la presentazione dei dati dell'Osservatorio sul gelato by ShoppingMap, a cura di Carlo Meo, Ceo e founder di M&T. Seguirà una tavola rotonda dedicata alle nuove tendenze della gelateria alla presenza di esperti come nomi di importanti chef.

Giardino sul mare aperto con il Dj set

Anche il Giardino sul Mare con la sua accogliente Serra e la Giostra storica, pronto a sbocciare per la primavera, sabato e domenica prossima sarà animato dai Consorzi cittadini. Le due cabine bianche ospiteranno “Studio 5.4” con le sue proposte enogastronomiche e di beverage. Dalle 18 fino a mezzanotte di sabato ad animare il Giardino sul Mare i ritmi di un Dj set a cura di Mario Rex.

A Riccione per il Sigep la città non si spegne mai ed è pronta ad ritemprare i congressisti e le famiglie dopo una lunga giornata in fiera. I locali del centro per l'occasione, offriranno specialità e piacevole sottofondo musicale per passare una serata rilassante. Questi i locali che partecipano all'iniziativa:

E in questi giorni Riccione offre una possibilità unica e straordinaria pensata appositamente per gli ospiti. La possibilità di visitare la mostra fotografica su Frida Kahlo, allestita in Villa Mussolini. Eccezionalmente l’esposizione sarà aperta sia sabato che domenica dalle 10 alle 24.