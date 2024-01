Un Sigep dolcissimo, per la prima volta la Fiera ospita le selezioni di Coppa del Mondo del Panettone

Proseguono nei diversi paesi le selezioni della Coppa del Mondo del Panettone per decretare i maestri pasticceri che parteciperanno alla finale mondiale che si svolgerà a Milano dal 8 al 10 novembre 2024. Dopo le selezioni in Europa (Spagna, Portogallo, Svizzera e Francia) in Brasile e negli Stati Uniti ed in attesa delle selezioni in Perù, Giappone e Australia, è la volta delle selezioni italiane, che vedranno concorrere da tutta Italia 30 maestri pasticceri per la categoria Panettone tradizionale e 18 per la categoria Panettone al cioccolato.

La cerimonia di premiazione si svolgerà per entrambe le categorie presso la Choco Arena mercoledì 24 gennaio alle ore 11 alla presenza del Patron di Coppa del Mondo del Panettone Maestro Giuseppe Piffaretti.

La Coppa del Mondo del Panettone è il concorso internazionale che coinvolge pasticceri di tutti i continenti nella realizzazione della ricetta originale del panettone artigianale milanese che prevede l'utilizzo di farina di frumento, zucchero, burro, tuorli, sale, pasta di arancia, scorza di arancia, scorza di limone, miele, vaniglia, malto - estratto di malto - farina di malto, uva sultanina, cubetti di arancia canditi e cubetti di cedro canditi.

Nato dall'idea del maestro Giuseppe Piffaretti, da anni promuove la cultura del dolce italiano nel mondo e organizza masterclass e corsi di formazione nei diversi paesi riscuotendo sempre più successo. Tra le mission del progetto vi è infatti la valorizzazione e la conoscenza del dolce lievitato per eccellenza oltre alla destagionalizzazione del prodotto, come già accade in alcuni paesi come il Brasile e il Perù dove il panettone viene consumato tutto l'anno. Il regolamento del concorso prevede la realizzazione del panettone con la ricetta artigianale originale da parte di tutti i concorrenti, anche stranieri. Il dolce a cupola è sempre più conosciuto ed apprezzato all'estero dove spesso viene personalizzato con le materie prime locali, ne esistono infatti molte versioni: da quello ai datteri, alla papaia fino ad arrivare a quello salato.

Nel 2024 il Concorso giunge alla quarta edizione, dopo le finali del 2009, 2021, 2022 e grazie al costante impegno la conoscenza del panettone e la sua lavorazione è riuscita a valicare i confini d'origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

Per la prima volta la selezione italiana si svolge a Sigep il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini il 23 e 24 gennaio 2024. Presso la Choco Arena due giurie di prestigio giudicheranno i panettoni. I maestri pasticceri provengono da tutta Italia e arrivano in finale dopo le preselezioni svolte lungo lo stivale per tutto il 2023 nelle tre tappe a Gustar Pistoia, al Teatro Cilea di Reggio Calabria e presso l'azienda Agrimontana a Cuneo per il panettone tradizionale e presso l'azienda Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense per la categoria Panettone al cioccolato.

La giuria

La giuria è invitata a giudicare l'aspetto esterno (forma, volume e colore), l'aspetto al taglio (alveolatura, ripartizione della frutta e morbidezza) e l'apprezzamento sensoriale come il profumo, il sapore e l'aromaticità.

Giuria Panettone tradizionale: martedì 23 gennaio dalle 9 alle 12. Piergiorgio Giorilli, Presidente Ambassadeur du pain Italia; Gianbattista Montanari, Maestro e consulente Corman Italia; Gastone Pegoraro, Maestro Pasticcere Direttore Gustar Pistoia; Francesca Morandin, Consulente e Tecnologa alimentare Italia; Julien Alvarez, Executive pastry chef Laduree, Pastry World Champion; Fabrizio Galla, miglior torta alla Coppa del Mondo di Pasticceria 2007 a Lione; Daniel Künhe Responsabile panetteria Scuola Richemont Lucerna Svizzera; Salvatore Tortora, Campione del Mondo 2021 della Coppa del Mondo del Panettone.

Giuria Panettone al cioccolato: mercoledì 24 gennaio dalle 8 alle 11. Piergiorgio Giorilli, Presidente Ambassadeur du pain Italia; Gianbattista Montanari, Maestro e consulente Corman Italia; Angelo Musolino, Presidente Conpait Italia; Francesca Morandin, Consulente e Tecnologa alimentare Italia; Achille Zoia, Maestro del panettone 2023 membro Apei; Juan Carlos Lopes, Direttore de la escuela de pastelería El Dulce Hecho Arte Perù; Matteo Cunsolo, Presidente Richemont Club Italia.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano l'8, 9, 10 novembre 2024.

I partecipanti

Solo i primi 5 finalisti della categoria Panettone tradizionale che conquisteranno il parere favorevole della giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone. I maestri pasticceri in gara sono: Barile Andrea Ablab, Foggia; Claudio Colombo Pasticceria Colombo, Barasso (Varese); Lorenzo Cristiani Pasticceria Cristiani, Livorno; Cuttone Filippo Forno Cuttone Paternò (CT), Luca Dell'Agnese, Pasticceria Dell'Agnese Torino; Fabio Gennaro, Pasticceria Delizia, Poggio a Caiano (Prato); Lastra Francesco Pasticceria Ga Castellamare di Stabia (NA); Massimiliano Lunardi, Fratelli Lunardi Quarrata (PI); Massimiliano Maiorano, La Forneria, Napoli; Memmolo Annibale Pasticceria Memmolo Avellino; Roberto Moreschi, Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna (Sondrio); Musumeci Antonino, Pasticceria Musimeci. Misterbianco CT; Oscar Pagani Non solo pane Palazzolo sull’Oglio (BS); Damiano Pagani Pasticceria Pagani Dello (BS); Pesce Pasquale Pasticceria Pesce 1896 Avella (AV); Elena Pisoni, Pasticceria Buosi Food Experience Varese; Michele Pirro, Cafè noir, San Marco in Lamis, Foggia; Pompilio Giardino, Panificio Pompilio Adriano Irpino (AV); Obliato Nicola Mille Dolcezze Frattamaggio (NA); Romano Raffaele Gran Caffè Romano, Solofra (AV); Vanna Scattolini Madamadoré San Pietro in Cariano (VR); Samuele Segala, Panificio pasticceria Segala Fiumane (VR); Segreto Michele Panificio Pugliese Toritto (BA); Andrea Sortino Prato; Riccardo Tonlorenzi, Pasticceria Tonlorenzi di Tonlorenzi Mirko e Riccardo, Seravezza (Lucca); Andrea Tedeschi, Pastry Lab di Andrea Tedeschi & C, Bologna; Camillo Tosi, La dolce Tuscia Capranica (VT); Fabio Tuccillo, Tuccillo Bakery, San Gennaro Vesuviano; Beatrice Volta, Come una volta, Quarrata; Patrick Zanesi, Dolce e Salato Liscate (MI).

Solo i primi 5 finalisti della categoria Panettone al cioccolato che conquisteranno il parere favorevole della giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone. I maestri pasticceri in gara sono: Mario Arculeo Panificio Pasticceria D'angelo (Palermo); Luigi Avallone Pasticceria f.lli avallone (Quarto Napoli); Cristian Biagioni Bibendum Calenzano (FI); Andrea Ceracchi Maciste pasticceria, Cori (LT); Davide Fantuzzi Panificio Fantuzzi Reggio Emilia; Pasquale Iannelli Casa Mastroianni Lamezia Terme; Maurizio Lo Faso Pasticceria Delizia Lo Faso Bolognetta (PA); Andrea Marzo La Dolce Sicilia Rivoli (TO); Pasquale Marigliano Pasticceria Pasquale Marigliano Ottaviano (NA); Gianfranco Nicolini Pasticceria Romana Porto Recanati (MC); Diego Lo Verme Almondor Gusti Siciliani Canicattì (AG); Armando Pascarella Pasticceria Armando Pascarella San Felice a Cancello (CE); Luca Riganti Dolcearte, Mornago (VA); Alessandro Spagnoletti Pasticceria La Gioia Taranto; Michele Somma Pasticceria La Delizia, Santa Maria la Carità (NA); Alessandro Slama Dar Slama, Ischia (NA); Valerio Vullo Cafè Sauvage Catania; Andrea Visani Forneria Visani Maurizio & C. Carpenedolo (BS).