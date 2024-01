L'Accademia maestri pasticceri italiani al Sigep, 4 giorni di approfondimenti e confronti

L'Accademia Maestri Pasticceri Italiani partecipa alla 45° edizione di Sigep-The Dolce World Expo, in programma dal 20 al 24 gennaio 2024, nel quartiere fieristico di Rimini. In un grande spazio polifunzionale di oltre 200 mq nel Padiglione B3 – stand 143, Ampi è pronta ad accogliere i pasticceri, i pastry chef, le aziende, le istituzioni e tutti i semplici curiosi in visita all’insegna di uno spirito di condivisione, confronto e crescita che è nel Dna dell’associazione.

In questa edizione di Sigep, Ampi approfondirà ulteriormente il concetto di “Guardare Oltre” – già presentato all’ultimo Simposio Pubblico a Milano. Il programma di attività allo stand prevede, infatti, ogni giorno masterclass e talk con argomenti dedicati a temi d’attualità e di interesse per il comparto relativi alla produzione, alla comunicazione e al mercato della pasticceria.

Ogni giornata affronterà un macro-tema specifico: sabato 20 la ristorazione, domenica 21 il benessere e l’attenzione alle intolleranze, lunedì 22 i lievitati e, infine, martedì 23 la pasticceria salata. Tra gli speaker: Maestri Ampi, pasticceri italiani e ospiti internazionali, consulenti, esperti, opinion leader, influencer e imprenditori. Quest’anno i riflettori puntati anche su Ampi Giovani, il gruppo Ampi che rappresenta il futuro della pasticceria artigianale e di qualità e che contribuisce a portare visioni e idee innovative, ulteriormente connesse ad un mondo sempre più digitale, funzionale per la diffusione dell’alta pasticceria verso nuovi target di consumatori.

Tutte le giornate si aprono e si chiudono con due momenti conviviali: al mattino Buongiorno di Accademia - una speciale colazione con i Maestri - e in chiusura Ampi Sound, l’happy hour firmato Accademia.

Sabato 20 gennaio

10.00 Il Buongiorno di Accademia: la speciale colazione con i Maestri

11.30 Dessert al piatto: facciamo chiarezza con Rita Busalacchi, Maurizio Santin

13.00 Guardare Oltre: il mercato della pasticceria in Francia con Emmanuel Ryon, Relais Desserts e Maurizio Santin

14.00 Buoni e instagrammabili: colori, forme e gusto per dolci acchiappaclick

con Gerardo Donnarumma, Giovanni Giordano, Armando Palmieri, coordina Carla Icardi

16.00 Chiudere in bellezza ma non solo: i sweet gift con Fabrizio Fiorani, Salvatore De Riso

17.00 La gestione del personale: cambiare passo

con Giuseppe Amato, Tommaso Foglia, Santi Palazzolo, coordina Carla Icardi

17.40 Ampi Sound - Aperitivo con gli Accademici

Domenica 21 gennaio

10.00 Il Buongiorno di Accademia: la speciale colazione con i Maestri

11.00 Dolci per tutti: gluten free e lactose free con Corrado Carosi, Marco Battaglia

12.00 Dolci: no grazie? Falsi miti dell'alimentazione con Luigi Biasetto, coordinano Iader Fabbri, Carla Icardi

14.00 Pasticceria e sport: proposte dolci ad alto tasso proteico

con Federico Marrone, Leonardo Sperati, Armando Palmieri, coordina Carla Icardi

16.30 Guardare Oltre: il mercato della pasticceria in Germania e Spagna

con Florian Koller e Jacob Torreblanca, Relais Desserts e Luigi Biasetto

17.00 Pasticceria funzionale, gluten free, lactose free e proteica

con Sandro Maritani, coordina Jordi Puigvert

17.40 Ampi Sound – Aperitivo con gli Accademici

Lunedì 22 gennaio 2024

10.30 Il Buongiorno di Accademia: la speciale colazione con i Maestri

11.30 La pasticceria si fa mainstream: dalla televisione ai social

con Maurizio Santin, Tommaso Foglia, coordinano Stefano Cavada, Carla Icardi

13.00 Lievitati e shelf life: tecniche naturali per "allungare" la vita dei prodotti

con Giambattista Montanari, Paolo Sacchetti

14.00 Piccoli lievitati a stelle e strisce: donut e muffin

con Stefano Munno, Francesco de Padova, Armando Palmieri, coordina Carla Icardi

16.00 Tutti pazzi per il panettone: se il lievitato da ricorrenza è più di una moda

con Diego Crosara, Sandro Ferretti, Luigi Biasetto, coordina Alberto Molinari (presidente Aibi)

17.00 Grandi lievitati: artigianalità e produzione su ampia scala

con Salvatore De Riso, coordinano Vincenzo Tiri con Anna Sartori

17.40 Ampi Sound – l’Aperitivo dei Maestri

Martedì 23 gennaio 2024

10.00 Il Buongiorno di Accademia: la speciale colazione con i Maestri

11.30 Il lato salato della pasticceria: la tradizione insegna con Santi Palazzolo

13.00 Presentazione di "Fondamenta" di Luigi Biasetto (Ed. Italian Gourmet)

con Luigi Biasetto, coordina Antonella Provetti (Italian Gourmet)

14.00 Happy hour pasticceria salata e mixology

con Alex Pagliai, Beatrice Busatta, Armando Palmieri, coordina Carla Icardi

16.00 Guardare Oltre: il mercato della pasticceria nel mondo con Luigi Biasetto, Relais Desserts

17.00 Integrare e allargare la produzione: catering e banqueting con Andrea Urbani, Claudio Marcozzi

17.40 Ampi Sound – l’Aperitivo dei Maestri

Da non perdere anche gli appuntamenti fuori dallo stand:

Domenica 21 gennaio 2024

Pastry Arena - ore 11.00 Talk di Pasticceria Conpait con Angelo Musolino, Santi Palazzolo, Paolo Sacchetti e Carla Icardi

Lunedi 22 gennaio 2024

Vision Plaza – ore 10.30-12.00 Guardare Oltre - Tutti pazzi per il panettone: se il lievitato da ricorrenza è più di una moda con Diego Crosara, Sandro Ferretti, Luigi Biasetto e Alberto Molinari (presidente Aibi)

Ampi

Accademia Maestri Pasticceri Italiani rappresenta la sintesi massima della professionalità nell'ambito della pasticceria nazionale di livello superiore. AMPI, nata nel giugno del 1993, accomuna l’esperienza di pasticceri che si distinguono nel comparto nazionale per l’elevato apporto qualitativo e professionale e per le spiccate capacità artistiche applicate alla tradizione italiana della pasticceria. Le finalità sono sintetizzate in un dettagliato e severo regolamento redatto all’atto della Costituzione e sono rivolte alla crescita professionale dei pasticceri e allo sviluppo del dolce di qualità, con specifico riferimento a quello tradizionale. AMPI intende riunire e valorizzare i maggiori esponenti del settore (pasticceri da laboratorio e da ristorazione) a livello nazionale, studiare e adottare i mezzi più idonei per perfezionare i processi di lavorazione, diffondere e potenziare l’immagine dell’alta Qualità nella pasticceria italiana. Accademia Maestri Pasticceri Italiani si è potuta affermare grazie al costante confronto aperto e approfondito, che ha consolidato la crescita del gruppo. www.accademia-maestri-pasticceri-italiani.it

Chi sono i 53 Maestri Pasticceri Ampi

Salvatore De Riso, Presidente Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Santi Palazzolo e Paolo Sacchetti, Vicepresidenti. Giuseppe Amato, Roberto Cosmo, Denis Dianin, Sandro Ferretti, Claudio Marcozzi, Sandro Maritani, Carlo Pozza, Andrea Urbani e Stefano Zizzola Consiglieri.

Tutti gli altri Maestri Pasticceri in ordine alfabetico: Massimo Albanese, Massimo Alverà, Marco Battaglia, Luigi Biasetto, Francesco Boccia, Silvia Federica Boldetti, Rita Busalacchi, Alessandro Busato, Fabrizio Camplone, Lucca Cantarin, Roberto Cantolacqua Ripani, Salvatore Cappello, Corrado Carosi, Mattia Casabianca, Giancarlo Cortinovis, Diego Crosara, Antonio Daloiso, Mario Di Costanzo, Carmine Di Donna, Marco Ercoles, Riccardo Ferracina, Fabrizio Fiorani, Tommaso Foglia, Emmanuele Forcone, Maurizio Frau, Salvatore Gabbiano, Paolo Griffa, Imma Iovine, , Antonino Maresca, Pietro Moffa, Giambattista Montanari, Benito Odorino, Giovanni Pace, Armando Palmieri, Riccardo Patalani, Gary Rulli, Maurizio Santin, Biagio Settepani, Gianni Tomasi, Gabriele Vannucci e Carmen Vecchione.