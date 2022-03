Al Sigep nasce il "Gelato per l'Ucraina", un cono giallo-blu a sostegno delle attività di Emergency

L’iniziativa parte dal Sigep di Rimini, durante l’evento dedicato alla consegna dei Tre Coni da parte del Gambero Rosso nella Sala Neri. Nasce il “gelato per l’Ucraina”. Sabato 19 marzo, Festa del Papà, in tutte le gelaterie italiane che esporranno la locandina dell’iniziativa si potrà trovare il gelato dedicato all'Ucraina. Nelle ricette di base fornite dall’organizzazione e studiate da Gianfrancesco Cutelli, il blu è un gelato allo yogurt di pecora con il Butterfly Pea Flower, un fiore dal colore blu intenso, il giallo un gelato allo zafferano e arancia candita. Poi ognuno deciderà se e come personalizzare il suo gelato: chi vorrà utilizzare altri coloranti, o proporre un gusto differente è libero di farlo: l’obiettivo è riuscire a coinvolgere quante più gelaterie possibili, raccogliere il maggior numero di fondi e amplificare il risultato.

L'incasso relativo alle donazioni legate a questi due gusti andrà a sostenere la campagna a supporto dell’Ucraina promossa da Emergency. Si è scelto un giorno importante, quello della festa del papà, per lanciare una campagna di raccolta fondi a sostegno della popolazione Ucraina colpita nelle ultime settimane dalla guerra.

Questa piccola iniziativa, che si accompagna a tante altre analoghe lanciate nel corso di queste settimane, serve a raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria e la prossima ricostruzione. A pochi giorni dall’inizio del conflitto infatti scarseggiano e sono destinate a terminare in breve tempo le scorte di cibo, acqua potabile, coperte, farmaci, prodotti per l’igiene e la cura della persona.

Così la categoria ha deciso di mobilitarsi all’unisono ed è stato scelto proprio il 19 marzo – che è un sabato, giorno di maggiore affluenza in gelateria – festa del papà, pensando proprio alle immagini strazianti degli ultimi giorni, di padri costretti a separarsi dalle proprie famiglie, ad affidare i propri figli a sconosciuti per raggiungere il fronte.