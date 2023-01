Sigep, numeri record e tanto traffico. "La Fiera è una miniera d'oro, serve il nuovo casello autostradale"

Nuovo casello autostradale e capolinea del Metromare. La Fiera di Rimini cresce, propone eventi di impatto internazionale e la viabilità andrà adeguata. A fare il punto è l'assessora alla Mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni, che ammette come il Sigep ha portato enormi benefici a tutta la collettività ma anche che a livello di viabilità c'è da migliorare. E sarà necessario anticipare il più possibile i tempi. “Ci lasciamo alle spalle una straordinaria edizione del Sigep, che ha segnato un record di presenze e soprattutto ha lanciato un messaggio di fiducia - dice l'assessora -. Ciò non toglie che anche l’esperienza appena trascorsa riporta la necessità di accelerare sul fronte degli interventi pensati per favorire l’accessibilità e la raggiungibilità di Rimini Fiera. Sul tavolo infatti ci sono progettualità che potranno dare un nuovo e più funzionale assetto a tutta la rete viaria e trasportistica della zona, a partire dal progetto della circonvallazione di Santa Giustina, pronto a partire, o il prolungamento del Metromare dalla stazione centrale fino alla Fiera".

"Credo però che in questo disegno - prosegue l'assessora -, così come ricordato anche dal presidente di Confcommercio Gianni Indino, possa avere un peso importante anche la creazione di un casello autostradale proprio in corrispondenza di Rimini Fiera, una proposta che il Comune di Rimini caldeggia già da qualche anno e che è stata recepita nell’ambito del Piano Regionale della mobilità e trasporti dell’Emilia Romagna. Una soluzione, condivisa anche con Ieg, che oggi ancor più di ieri riteniamo di fondamentale importanza. A tal proposito è nostra intenzione richiedere l’attivazione di un tavolo di lavoro congiunto con tutti gli attori coinvolti, da Autostrade per l’Italia, il ministero delle infrastrutture, la Regione Emilia Romagna, nel prendere seriamente in considerazione il progetto che potrebbe davvero dare una svolta in positivo all’accessibilità non solo della Fiera, ma dell’intera zona nord della città. Il nuovo casello inoltre rappresenterebbe anche una risposta concreta a fronte del protrarsi dei tempi per la realizzazione della variante alla Statale 16, progetto in capo ad Anas anche questo di valenza strategica per l’intero territorio".

"Avanza invece l’iter della circonvallazione di Santa Giustina - conclude Frisoni - di cui entro giugno dovrebbero essere aggiudicati i lavori, col cantiere aperto nel 2024 – così come il progetto del prolungamento del Metromare, di cui martedì scorso si è aperta la conferenza dei servizi e che nel tracciato prevede non solo il capolinea Fiera, funzionale ai visitatori e operatori, ma anche la fermata “Fiera Rimini est/Teodorico” con la realizzazione di collegamenti funzionali anche e soprattutto ai residenti della zona che circonda il quartiere espositivo, a Viserba Monte, che sarà al centro del complessivo progetto di riqualificazione della mobilità. L’idea che si sta approfondendo è di collegare con precisi ciclopedonali questa nuova fermata prevista su via Teodorico anche con tutto il comparto di via Turchetta”.