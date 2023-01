Al Sigep si scoprono i nuovi gusti del gelato, c'è quello dei Pokémon e pop corn con caramello salato

Casa Optima, gruppo multibrand numero uno a livello mondiale del Gelato artigianale italiano, della Pasticceria d’eccellenza e del Bere miscelato torna a Sigep con i brand Mec3, Giuso, Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani e Doumix? e lo fa in grande stile, con una nuova location nel Padiglione C7 e con stand completamente rinnovati nel lay out e nelle grafiche. Come ogni anno le novità sono davvero tante, ma ce ne sono alcune che spiccano per originalità, capacità di innovazione e appeal verso il consumatore finale: dopo il successo di Paw Patrol, Mec3 porta in vetrina un gelato ispirato agli amatissimi Pokémon, al gusto di cioccolato bianco con un sorprendente variegato al gusto di cioccolato e cristalli di zucchero scoppiettanti. Una novita? entusiasmante che regala gadget irresistibili, dalle vetrofanie alle coppette, al totem per realizzare fantastiche foto, e trasforma la gelateria in una calamita per piccoli e grandi fan.

Let’s Pop è la novità che unisce il sapore autentico dei pop corn e del caramello salato in un’inedita versione gelato, bello da vedere e ottimo da gustare nel cono o in divertenti applicazioni. Naturalmente, non smettono di fare notizia le famiglie dei best seller Cookies e Quella, che si ampliano con nuove referenze tutte da scoprire.

Se è il miglior gelato al cioccolato c’è la mano di Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani che presenta a Sigep le nuove Stracciatelle, referenze mai viste e mai provate, caratterizzate da un velo croccante e sfizioso che avvolge le creazioni di gelateria e confonde i sensi: Stracciatella fondente cristalli salati, Stracciatella Pistacchio cristalli salati e Straciatella Rinascimento. Tutte perfette per creare cremini croccantI, per conferire un effetto ‘specchio rotto’ in vaschetta, come variegatura o come croccante colata di stecchi e coni.

Giuso celebra i momenti più dolci dell’infanzia, trasformando il gelato in pura emozione, con la linea Il Gelato dei Ricordi e nuovi gusti tutti da assaporare: Kit Fruttoso Exotic, Kit Liqui-Luke, Kit Tortina Choco Arancia e Variegato Chocoriso.

Dopo il successo del Kit Ricotta Stregata, il co-marketing con l’iconico liquore Strega Alberti prosegue dando vita a due nuove referenze: Kit Brivido Strega, con l’esclusiva Pasta Strega, per realizzare la crema dal tipico colore giallo brillante, e il Variegato Brivido Strega, con torroncini croccanti ricoperti di salsa al cacao, e Lievicreme Strega, per creare panettoni e colombe ‘stregati’ con l’autentico sapore dello storico liquore.

Le novità Giuso per la Pasticceria esaudiscono tutti i gusti e le esigenze, cavalcando le ultime tendenze e creandone di nuove, per una vetrina d’avanguardia e diversa da tutte le altre: da Strafrutta, la prima linea di frutta in fogli firmata Giuso, alla ricca gamma di farciture cremose per croissant My Farcy, ancora più accattivanti grazie all’innovativo dispenser di design, pensato per salvaguardare al massimo la freschezza del prodotto evitando sprechi.

Proposte ad alto tasso di creatività e versatilità sono quelle firmate Doumix?, il brand innovativo e fuori dagli schemi dedicato al mondo del beverage: per chi cerca un antidoto a drink noiosi e sempre uguali, la novità da non perdere è Doumix? Cordial, mentre per infondere stile ad ogni drink, uscire dai soliti gusti e aggiungere ad ice tea, flavour tea e tante altre cold specialties il sapore inconfondibile e ricercato del vero tè, l’ingrediente che mancava è Doumix? Syrup Tea, tre sciroppi ispirati alle varietà di tè più amate e realizzati con materie prime selezionate. Dedicata al mondo della gelateria, ma perfetta anche per bar e caffetterie, la nuova Doumix? Granita Base promette di rompere il ghiaccio con infiniti gusti e creatività.