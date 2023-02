Ripostigli trasformati in camere, sporco e incuria: sigilli all'hotel da incubo

Sono arrivati i sigilli per l'hotel Villa Derna di viale Leopardi a Riminim dopo che, nei giorni scorsi, forze dell'ordine, vigili del fuoco e ispettori del dipartimento di igiene e sanità dell’Ausl avevano riscontrato una lunga serie di irregolarità che hanno portato il Comune ad emettere il provvedimento. I 55 ospiti della struttura hanno dovuto fare le valige e lasciare la struttura che è risultata avere gravi carenze sotto il profilo della sicurezza, come la totale mancanza delle norme di prevenzione degli incendi, ma anche per quanto riguarda la presenza di spazi comuni e stanze in cattive condizioni igieniche e non corrispondenti agli standard previsti dalla legge regionale con ripostigli trasformate in vere e proprie camere da letto e spazi comuni lasciati nel degrado e nell’incuria.

L'hotel, inoltre, classificato come stagionale in quanto sarebbe sprovvisto del riscaldamento avrebbe continuato ad operare anche in inverno con gli ambienti scaldati da stufette non a norma. Gravi carenze igieniche anche nella cucina che, secondo gli accertamenti, sarebbe stata trasformata in un ambiente comune dove gli ospiti potevano prepararsi da soli i cibi. Una prima ordinanza di chiusura, emessa dal Comune lo scorso 26 gennaio, era stata stoppata da un ricorso al Tar. Nel frattempo lo Sportello unico attività produttive aveva acquisito il verbale dei vigili del fuoco dal quale emergeva come la struttura fosse sprovvista di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) in quanto priva dei requisiti antincendio facendo così scattare l'ordinanza di cessazione attività.