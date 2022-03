Il Silb-Fipe fa sentire la sua voce dal Mir Tech: "Per rilanciare il settore va rimodulata la fiscalità"

Gianni Indino, presidente Silb-Fipe dell’Emilia Romagna è intervenuto in occasione del Mir Tech (Music Inside Rimini) al convegno alla Fiera a Rimini: "C’è tempo per il futuro: cultura, sociale, turismo" nel mondo dell’intrattenimento notturno. Presenti all’incontro il presidente nazionale Silb-Fipe, Maurizio Pasca, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha portato i saluti della città, i senatori Antonio Barboni e Marco Croatti, gli onorevoli Alemanno, Di Maio, Damiani e in collegamento gli onorevoli Galeazzo Bignami, Mario Razzone, Antonio Zennaro e ancora Davide Olaci del Politecnico Milano, Luigina Bucci dell'associazione Co.ge.u. nata dopo i tragici fatti di Corinaldo, la regista Lisa Bosi, Sergio Cerruti di Afi (Associazione Fonografi Italiani) e Debora De Angelis dell’Associazione italiana Dj, il tutto moderato da Domir Ivic, giornalista specializzato.

"È stato un importante momento di confronto tra le diverse anime del nostro settore. Da presidente del Silb Rimini è toccato a me fare gli onori di casa, mentre il presidente Pasca ha declinato le nostre richieste alla politica per il rilancio del settore - spiega Gianni Indino - la rimodulazione della fiscalità delle nostre imprese (siamo gli unici nel settore spettacolo a pagare il 22% di Iva mentre gli altri pagano tra il 4 e il 10%), rivedere la tassa sullo spettacolo (siamo gli unici a pagare questa tassa che vale il 16% sul prezzo d'ingresso), aumento delle capienze che sono ad oggi le più restrittive d'Europa, lotta all'abusivismo per vedere riconosciuto il nostro ruolo di professionisti del settore e non vedere vanificati tutti i nostri sforzi messi in seria difficoltà dal dilagare di organizzatori senza scrupoli di serate da ballo senza averne alcuna titolarità di farlo. Ora attendiamo risposte”.