Silver age: al via tante attività motorie specifiche per la terza età

Al via a Bellaria Igea Marina il progetto “Silver Age”, realizzato da Asd Kiklos in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Bellaria Igea Marina e rivolto alla terza età. In particolare, con l’iniziativa vengono proposte attività quali camminate guidate, ginnastica dolce, thai chi e nordic walking: tutte improntate all’obbiettivo di stimolare la persona a migliorare la condizione fisica, l’equilibrio e la coordinazione. Come valore aggiunto, le donne e gli uomini che aderiranno all’iniziativa faranno parte di un gruppo inclusivo, strumento prezioso per combattere il fenomeno della solitudine tanto diffuso tra le persone più anziane.

Le attività preparate per ogni appuntamento saranno studiate da uno staff formato allo scopo, che adatterà le lezioni al gruppo in base alle esigenze, alle condizioni fisiche e agli obbiettivi. Le mattinate saranno organizzate in due turni da un’ora ciascuno, dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 10.15 alle 11.15: il lunedì e il giovedì al Parco del Gelso – con ritrovo davanti al Palazzetto dello Sport - , il martedì e il venerdì presso il Parco Giovanni Paolo II adiacente alla residenza comunale; in caso di maltempo, le attività si svolgeranno al chiuso, rispettivamente al Centro Sociale Alta Marea e al Palazzo del Turismo.