Silvia Ruffilli confermata Presidente di CNA Verucchio, Marco Amati Vice

Silvia Ruffilli è stata riconfermata Presidente di CNA Verucchio, durante l'Assemblea elettiva di lunedì in collegamento da remoto, presenti diversi imprenditori di Verucchio e la Sindaca Stefania Sabba. Il sindaco Sabba ha ribadito l'importanza del continuo confronto con il tessuto economico ed in particolare con la CNA di Verucchio perché parte attiva della consulta costituita da circa un’anno e attiva nel portare avanti le istanze delle imprese artigianali, commerciali e produttive. L'Amministrazione comunale, anche su sollecitazione di CNA, ha messo in campo una serie di iniziative atte a sostenere le molteplici attività economiche che sono state penalizzate dalla gravità della pandemia, tra queste: la concessione del suolo pubblico all'aperto gratuita fino a dicembre 2021, il posticipo sempre fino al dicembre 2021 dei tributi locali , la riduzione della TARI, l'esonero della tassa pubblicitaria per le aziende mentre è in fase di determinazione la riconferma di un contributo a fondo perduto. La Presidente di CNA di Verucchio Silvia Ruffilli ha annunciato di voler continuare nelle prossime settimane il confronto con l'Amministrazione comunale per intercettare tutte le possibili iniziative al fine di sostenere l'intero tessuto economico. Questi tutti i componenti del Direttivo CNA di Verucchio: Silvia Ruffilli Presidente, Marco Amati Vice Presidente, consiglieri Andrea Crincoli e Andrea Semprini.