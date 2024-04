Sim intestate a ignari sconosciuti per evitare le intercettazioni, nei guai il "negozio delle spie"

Sim telefoniche intestate a ignari sconosciuti e utilizzate per evitare le intercettazioni o per essere inserite in microspie e gps per captare le conversazioni e pedinare gli obiettivi. L'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani ha interessato la Repubblica di San Marino e vede 5 persone indagate a vario titolo con le accuse di sostituzione di persona, trattamento illecito di dati personali, falso materiale, truffa, falso e ricettazione. Tutto ruoterebbe intorno al Punto Spy, noto negozio del Titano specializzato nella vendita di gadget elettronici per la sicurezza e il contro spionaggio, dove sarebbero state attivate le schede telefoniche intestate a perfetti sconosciuti. L'attività commerciale è stata perquisita dagli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che, su rogatoria internazionale concessa dal commissario della legge Roberto Battaglino, sol supporto della polizia giudiziaria sammarinese ha messo sotto sequestro diverso materiale giudicato interessante.

Secondo le accuse i cinque indagati avrebbero utilizzato i documenti di identità all'insaputa dei proprietari per intestare loro le utenze telefoniche cellulari e, una volta ottenute le sim, le schede sarebbero state inserite nelle apparecchiature gps utilizzate per pedinare diverse persone. Un sistema, questo, che avrebbe reso di fatto irrintracciabile l'autore dei tracciamenti.