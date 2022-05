Simona Ventura innamorata di Rimini: "E' una città trasformata, quando vado in pensione vivrò qui"

“Io e il mio compagno quando andremo in pensione verremo a vivere a Rimini”. E’ l’annuncio a sorpresa di Simona Ventura, madrina dell’estate di Rimini 2022, e del compagno Giovanni Terzi di fronte a un sindaco Jamil Sadegholvaad che si mette quasi sull’attenti stupito. Giunti a Rimini per presentare la rassegna culturale “La terrazza della Dolce Vita”, che si svolgerà nella splendida cornice del Grand Hotel, dove saranno pronti ad alternarsi protagonisti del mondo del cinema, della cultura e del giornalismo, Simona Ventura rivela tutto il suo amore per Rimini. “Da ragazza andavo in vacanza a Riccione - svela - ma in futuro noi vivremo a Rimini”, annuncia la Ventura accompagnata da Giovanni Terzi. “Ero stata a Rimini nel 2012 con X-Factor, successivamente sono tornata nel 2019 e ho visto una città trasformata, con uno sviluppo pazzesco sul fronte culturale. Per chi viene dalla città questo è un sogno”.

Simona Ventura con Rimini sembra davvero essere nato un bel legame, come mai?

“Il mio compagno ha vissuto qui tutte le estati da quando è nato e considerando che ha 57 anni è una vita. Io sono sempre stata a Rimini per lavoro, ma negli ultimi anni ho visto davvero un cambiamento totale. Il successo di Rimini è meritato per il suo sviluppo culturale. Non è più una città che offre solo il turismo balneare, ma propone tante cose. Questa estate, non voglio dirlo troppo forte, ma spero torneremo a respirare la grande musica sulla spiaggia e gli apertivi”.

Come sarà l’estate di Simona Ventura?

“Noi faremo questi incontri finalmente in presenza. Lo smart working ci ha creato non pochi problemi e anche per me stessa poter tornare ad avere il contatto con il pubblico ha un altro tipo di emozione. Faremo su Rimini un grande lavoro e andrò alla Beach Arena, le discoteche all’aperto sono certa che riscopriranno una nuova era”.

Cosa ci può svelare di “La terrazza della Dolce Vita”?

“Avremo più pubblico e un lavoro in streaming, con un lavoro televisivo più sviluppato. In questi due anni abbiamo messo dei semi che sono diventati degli alberi. Tutti ci conoscono ed è un grande orgoglio. Saremo molto improntati nel cinema, comunicheremo il Museo Fellini che va fatto conoscere per la sua bellezza".

Le è piaciuto il Fellini Museum?

“A “Citofonare a Rai Due” abbiamo mandato Massimo Cannoletta che è rimasto in estasi dal museo. Se ne parla, ma ci sarà un turismo che verrà a Rimini non solo per le spiagge”.

Sarà davvero l’estate della ripartenza?

“Mi sembra davvero un rinascimento, il Fellini è un museo bellissimo che vale come un rinascimento per Rimini. E’ una città molto democratica dal punto di vista turistico, qui puoi venire e c’è un’opportunità per tutte le tasche. Questo mi piace di Rimini, può venire chi va in pensione con la famiglia come chi vuole fare la grande vacanza. Non esiste un classismo, qui possono venire tutti e stare bene”.