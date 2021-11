Simone Casadei espulso dal Collegio: "Non mi pento di nulla, ora una vita social puntando allo spettacolo"

"Con tutti i casini che ho fatto sapevo che sarebbe finita così" aveva commentato Simone Casadei, il 16enne di Coriano, quando la scorsa puntata è stato espulso dal Collegio. Il ragazzino, infatti, fin dall'inizio del reality di Rai 2 è stato protagonista in negativo della classe catapultata in una scuola del 1977 e impegnata a studiare per ottenere il dipoloma. Sempre in prima fila quando era il momento di fare bravate o trovare un espediente per far saltare la lezione, Simone aveva raggiunto l'apice con la supplente di matematica costringendo il preside a prendere nei suoi confronti il provvedimento più severo.

Fin dal primo giorno ti sei fatto notare come il più esagitato della classe. E' stata una "parte" che hai recitato o sei veramente così disubbidiente?

Non sono così disubbidiente, io non vado più a scuola, è una cosa che non mi piace; però al di fuori di essa porto sempre rispetto verso le altre persone.

Con la supplente hai veramente esagerato, ti sei pentito?

Nella mia vita solitamente non mi pento di ciò che faccio, magari in quel momento mi è venuto di comportarmi così.

E per quello che hai detto al Preside?

Quello che ho detto al Preside non è un insulto, l’ho detto per far ridere quindi perché dovrei pentirmi.

Ti sono mancate le scorribande con gli altri ragazzi?

Sì, io e i miei amici all’interno del Collegio eravamo molto legati uno con l’altro, la mancanza si sentiva.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Questa esperienza mi ha regalato diverse amicizie che nella mia vita non pensavo di trovare, delle persone speciali che rimarranno sempre nel mio cuore.

Adesso quali sono le tue occupazioni e i tuoi obiettivi?

Il mio obiettivo è quello di crescere in ambito social, frequentare una scuola di recitazione e magari chissà, recitare in qualche film. Mi piacerebbe anche fare nuove conoscenze in questi ambiti.