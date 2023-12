"Simply the Bez", Viserba festeggia il suo campione che scherza col sindaco: "Togli i dossi"

Grande festa per i viserbesi che, sabato pomeriggio, hanno voluto celebrare il loro campione. Una piazza Pascoli gremita per Marco Bezzecchi, il campione 25enne di MotoGp, reduce da una stagione che ha entusiasmato i suoi fan. Ed è proprio per celebrare il campionato 2023 che il suo fan club ha organizzato "Simply the Bez", l'appuntamento nella "sua" Viserba che puntualmente si scatena ad ogni week end di gara per tifare l'alfiere della Mooney VR46 Team sulla sua Ducati. A condurre la festa Mauro Sanchini, voce di Sky Sport MotoGp a cui è affidato il commento tecnico, che si è cimentato a commentare anche la sfida tra il Bez e il campione di Cubo di Rubik Giovanni Contardi di Pesaro. Un passatempo a cui il pilota è molto appassionato ma che, alla fine, lo ha visto soccombere davanti alla velocità dell'avversario che poi gli ha regalato un quadro composto con i mattoncini del celebre gioco. Sul palco sono saliti anche il forlivese Filippo Berti, gommista e responsabile della benzina e il meccanico bertinorese Luca Casali. Tra i tifosi di Bezzecchi anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che si è visto chiedere dal campione di "togliere i dossi" dalle strade della città. Pronta la replica del primo cittadino che ha promesso di "eliminarne uno per ogni podio conquistato dal pilota nel Motomondiale". Tra slefie e autografi, il pilota ha voluto ricordare il suo impegno per l'Arop, l’associazione che opera a Rimini in favore dei bambini malati oncoematologici, a cui vanno parte dei proventi della vendita dei gadget del Bez.