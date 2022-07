La sindaca Angelini nominata alla presidenza del Comitato di distretto Socio-sanitario zona sud

La sindaca di Riccione Daniela Angelini è stata nominata all’unanimità alla Presidenza del Comitato del Distretto Socio-Sanitario della zona sud. Dopo le recenti elezioni amministrative si è infatti resa necessaria una nuova nomina. Daniela Angelini ha incontrato lunedì (25 luglio) Michela Bertuccioli, vicepresidente del Comitato di Distretto. Un incontro volto a conoscere i progetti in essere. La sindaca ha inoltre voluto ringraziare la vicepresidente e tutto il comitato per aver garantito in questa fase di passaggio tra amministrazioni la programmazione e regolazione del sistema socio-sanitario oltre alla gestione dei servizi.

“Ringrazio la direzione dell'ufficio di piano e il comitato per aver portato avanti in maniera puntuale i servizi rivolti agli anziani, ai disabili adulti, centri per le famiglie e strutture residenziali – ha detto Daniela Angelini - Un ruolo, quello che mi è stato affidato che cercherò di portare avanti con responsabilità per il bene delle comunità locali, come è sempre stato fatto, continuando a seguire le linee fondanti del Comitato".