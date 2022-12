La sindaca Angelini in visita per gli auguri di Buon Anno Nuovo al personale dell’ospedale Ceccarini 

Si è svolta venerdì (30 dicembre) la visita della sindaca di Riccione, Daniela Angelini che ha voluto fare personalmente gli auguri di buon anno ai professionisti dell’ospedale Ceccarini. La sindaca di Riccione, accompagnata dalla direttrice dell’Ospedale Bianca Caruso ha incontrato il direttore di Cardiologia Daniele Grosseto, la direttrice del Pronto Soccorso Rosa Intermite e gli operatori sanitari raccogliendo le preoccupazioni del settore a causa della mancanza del personale.

“Mi ha fatto piacere fare visita al nostro ospedale cittadino – ha detto la sindaca -. Ho voluto portare gli auguri miei e della giunta a chi anche in questi giorni di festa presta costantemente cura e assistenza ai malati. Ho voluto quindi ringraziarli da parte di tutti i riccionesi e ho ascoltato con attenzione le loro preoccupazioni, soprattutto legate alla carenza di personale. Una realtà quella del nostro ospedale conosciuta per il lavoro eccellente prestato, ma che per essere preservata va sicuramente ascoltata. Cercherò, per quanto possibile, anche come presidente del Distretto Sud, di portare sui tavoli competenti le problematiche presentatemi oggi”.