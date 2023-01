La sindaca "bacchetta" l'opposizione: "Dal dragaggio a via Del Prete, il programma dei lavori c'è"

La sindaca Franca Foronchi interviene in seguito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere Riccardo Franca in merito allo stato dei lavori nella città. "Cattolica sta vivendo una stagione di fermento e rinnovamento che non conosceva da tanto tempo. - afferma la sindaca - È appena terminato il Natale, che ha portato vivacità nella nostra città con delle luminarie e degli allestimenti che hanno fatto di Cattolica uno dei luoghi più belli delle feste natalizie, come ci hanno testimoniato i nostri concittadini e i tanti visitatori hanno scelto la nostra città per le feste e adesso per i saldi. È chiaro a tutti che abbiamo tanti lavori in corso, soprattutto nelle zone nevralgiche della città fra le quali il lungomare Rasi Spinelli e la passeggiata di Ponente, che per le feste natalizie era impeccabile, anche grazie alla collaborazione con i bagnini che hanno curato tutto il verde esistente nelle fioriere lungo la passeggiata stessa. Ricordo, per chi si fosse dimenticato, che era una zona dove ogni anno accadevano tantissimi incidenti dovuti al pavimento in legno sconnesso e ammalorato. Noi siamo subito intervenuti con lavori che l'hanno resa più moderna e più fruibile da tutti, cittadini e turisti, e tanti sono stati gli apprezzamenti ricevuti."

"Cattolica necessita di una manutenzione straordinaria – continua la Prima Cittadina - e tutti ne siamo consapevoli, per anni e per ragioni diverse questo non è avvenuto. Chiedo al consigliere Franca Riccardo, quando lui farebbe questi lavori, in estate? O forse è infastidito dalla nostra politica del fare e non del chiacchiericcio come magari era abituato? Noi abbiamo con responsabilità fatto un cronoprogramma e lo stiamo seguendo, con i tempi dovuti e necessari. Le sue esternazioni fanno male a Cattolica e a chi ci lavora, quando si fa politica in modo costruttivo, anche se in minoranza, bisognerebbe in primis voler bene alla propria città e usare parole meno roboanti. Il dragaggio del Ventena verrà fatto, siamo in contatto con la Regione, con la Vice presidente Priolo e con il Circolo Nautico di Cattolica già da Novembre per organizzare il lavoro e trovare le risorse economiche da impegnare. I dragaggi non si fanno in questo periodo, ma verso marzo aprile, come tutti sanno. Per la via Del Prete, invece, avrà risposta alla sua interrogazione, nella quale troverà i dati rilevati dalla ditta Decisio che ha elaborato il Put, che evidenziano un grande utilizzo della pista ciclabile da parte di turisti e residenti e soprattutto una diminuzione di incidenti su quella via, che necessita, e questo lo aggiungo io, del rifacimento dei marciapiedi. Tutto subito però non si può, per questione di priorità, di risorse umane ed economiche. Per quanto riguarda la pulizia, sono d'accordo che si può fare meglio, ma nei cantieri non è facile intervenire e in altri luoghi avremmo bisogno di più senso civico da parte di tutti. Comunque stiamo relazionandoci con Hera e con le ditte che hanno in appalto la cura del verde per essere più efficienti."

"Chiedo al consigliere Riccardo Franca di abbandonare questa modalità di essere minoranza – conclude la sindaca Foronchi - che consiste solo nel criticare per farsi ogni tanto sentire e di passare alla fase propositiva, nel qual caso ci troverà sempre disponibili alla collaborazione"