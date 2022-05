La sindaca di Cattolica positiva al Coronavirus. "Lievi sintomi, per qualche giorno lavorerò da casa"

Niente Alpini per la sindaca Franca Foronchi, che dovrà rimanere a riposo perché risultata positiva al Coronavirus. La prima cittadina di Cattolica ha avuto qualche leggero sintomo, ma è in buone condizioni di salute e sta lavorando anche attraverso le videoconferenze da casa. E’ stato lo stesso sindaco a dare notizia attraverso i suoi profili social: “Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Al momento ho sintomi lievi. Per un po’ di giorni lavorerò da casa, in maniera più rallentata”. Tanti i messaggi di pronta guarigione giunti dai concittadini. Purtroppo la sindaca Foronchi dovrà saltare gli appuntamenti dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che prevedono degli eventi collaterali anche nella Regina dell’Adriatico.