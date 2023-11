La sindaca di Cattolica in tv a "Salotto blu": "Alla Riviera romagnola servono collegamenti veloci"

Franca Foronchi, insegnante e prima cittadina, è stata intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Come conseguenza del cambiamento climatico la stagione turistica si va allungando. Dobbiamo organizzarci di conseguenza - ha spiegato Foronchi - anche tenendo presente che oggi non si cerca solo la spiaggia, ma lo sport, la cultura, la gastronomia, etc". I collegamenti? "A Cattolica serve il passaggio di treni ad alta velocità e che il trasporto veloce tra Rimini e Riccione arrivi fin qui. Alla Riviera, poi, serve un definitivo assetto del sistema aeroportuale e la possibilità per i turisti di raggiungere la costa comodamente".