La sindaca Daniela Angelini: "La nostra città, straziata dal dolore, si è dimostrata una grande famiglia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera aperta scritta dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini l'indomani l'ultimo saluto alle sette vittime dell'incidente in A4, a San Donà di Piave.

"A nome della città di Riccione desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per organizzare la camera ardente e i funerali del nostro ex sindaco Massimo Pironi, dell’educatrice del Centro 21 Romina Bannini e degli altri ragazzi ospiti del centro, Maria Aluigi, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca e Valentina Ubaldi. Molti di noi nel tragico incidente di venerdì scorso hanno perduto dei carissimi amici: lavorare con il dolore nel cuore e le lacrime agli occhi non è stato facile per nessuno. Abbandonarsi alla disperazione sarebbe stata forse la scelta più naturale. Al contrario, il desiderio di fare qualcosa per chi non c’è più e lo spirito di servizio per questa città hanno spinto ognuno di noi a impiegare ogni energia per costruire insieme il momento dell’addio ai nostri magnifici sette più degno.

Il mio personale, immenso grazie va a tutti i dipendenti comunali che lo hanno reso possibile, agli agenti della Polizia locale, ai componenti delle forze dell’ordine, della Protezione civile, della Croce rossa, a tutte le organizzazioni di volontariato, alla Diocesi di Rimini e a tutte le parrocchie di Riccione. Grazie a tutte le autorità civili, militari e religiose che sono intervenute dimostrando grande affetto e vicinanza, andando ben oltre il momento dell’abbraccio istituzionale. Devo un ringraziamento, infine, a chi ha contribuito all’accoglienza della nave scuola Amerigo Vespucci: trasformare una festa in un momento di cordoglio non era semplice.

La nostra città, straziata dal dolore, si è dimostrata una grande famiglia: sarà impossibile dimenticare la tragedia ma conserveremo sempre nella memoria quanto Maria, Alfredo, Francesca, Rossella, Valentina, Romina e Massimo ci hanno fatto sentire uniti".

Daniela Angelini - Sindaca di Riccione