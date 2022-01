La sindaca Foronchi: "La Ferretti deve ripartire, a supporto per risolvere le criticità"

“Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al gruppo Ferretti ed alle sue maestranze e ci rendiamo sin da subito disponibili a supportali, per le nostre competenze, affinché i cantieri possano ripartire al più presto in sicurezza ed a seguito dei necessari controlli”. L’amministrazione comunale di Cattolica interviene, con queste parole della sindaca Franca Foronchi, in merito all’incendio che si è sviluppato all’interno dell’azienda nautica.

L'allarme è partito intorno alle le 9.30, quando le fiamme si sono levate in uno dei capannoni dove vengono assemblati gli scafi. “Sul posto – continua la sindaca Foronchi - sono accorsi i mezzi e gli uomini dei vigili del fuoco del comando di Rimini e della sezione di Cattolica che sono stati impegnati per tutta la giornata e la notte. Ci tengo a ringraziare , a nome di tutta l’amministrazione e della comunità, il Comandante provinciale Piergiacomo Cancelliere e tutti i vigili del fuoco per il grande lavoro svolto, la Polizia municipale, il Comando del carabinieri per aver garantito la sicurezza stradale durante le azioni di spegnimento, e l’Arpae Emilia-Romagna per il monitoraggio nella zona Tavollo della qualità dell'aria, dell’ambiente e delle acque”.

Insieme alla Prima cittadina, si sono recati a monitorare nell’arco dell’intera giornata le fasi dell'intervento anche il vicesindaco Alessandro Belluzzi ed altri componenti della giunta comunale. “Le nostre preoccupazioni – continua la sindaca Foronchi - erano, oltre che per l’ingente danno ai cantieri, per la salute e la sicurezza dei cittadini che si sono, giustamente, allarmarti quando hanno visto alzarsi in cielo una densa nuvola nera di fumo. Prudenzialmente, infatti, abbiamo provveduto ad emanare l’ordinanza per invitare i cittadini a mantenere chiuse le finestre delle loro abitazioni ed evitare di sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio così come successivamente indicato anche dall’Ausl. Fortunatamente nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche”.

“L’auspicio – conclude la prima cittadina – è che i cantieri possano ripartire in sicurezza il prima possibile. Noi saremo al loro fianco, per quanto possibile, cercando di dare il nostro supporto. Da quando ci siamo insediati a Palazzo Mancini abbiamo cercato di recepire e farci da tramite per tentare di risolvere le criticità. Tra i primi incontri avuti vi è stato quello proprio con i lavoratori della Ferretti ed rappresentanti sindacali e tra i temi all’attenzione vi è quello del dragaggio per il quale l’assessore regionale Andrea Corsini si era reso disponibile ad un video-incontro proprio nella mattinata di ieri. Ovviamente l’appuntamento è stato rinviato ma la nostra attenzione rimane massima perché la Ferretti rappresenta una eccellenza, un fiore all’occhiello, del nostro nostro territorio ed è necessario che un’azienda di tale importanza, sia dal punto di vista economico che occupazionale, possa continuare ad operare nel nostro comune nelle migliori condizioni possibili”.