Il sindacato dei balneari si confronta a Rimini. "Analisi e azioni in vista della riforma sulle concessioni"

Qual è la situazione attuale delle imprese balneari italiane? Quali le prospettive future del settore a seguito della riforma delle concessioni demaniali? Martedì (12 aprile) i rappresentanti delle imprese saranno a confronto con i politici in un convegno organizzato dal Sib-Fipe nazionale (Sindacato Italiano Balneari) insieme a Confcommercio della provincia di Rimini a partire dalle 10 nell’auditorium di Confcommercio provinciale (viale Italia 9/11). “La riforma delle concessioni demaniali per un futuro delle imprese balneari” è il titolo scelto per il convegno che, moderato dal caporedattore di Mondo Balneare, il giornalista Alex Giuzio, vedrà aprire i lavori il sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino.

Si susseguiranno gli interventi del presidente nazionale del Sib-Fipe, Antonio Capacchione, dell’assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini e di senatori e parlamentari del territorio per un confronto sullo stato dell’arte della riforma demaniale e sulle prospettive che apre nei confronti delle imprese balneari. Per il Pd il senatore Stefano Collina, per il Movimento 5 il senatore Marco Croatti, per la Lega il deputato Jacopo Morrone, per Forza Italia il senatore Antonio Barboni. Il convegno proseguirà con l’intervento del presidente regionale del Silb-Fipe, Simone Battistoni che chiuderà i lavori con un focus più specifico sui temi locali.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a: marketing@ascomrimini.it Ingresso consentito secondo le vigenti normative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.