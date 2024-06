Quando ad avviare la petizione è il sindaco, l'appello: "Cittadini firmate, chiediamo più forze dell'ordine"

A Rimini è il sindaco ad avviare la petizione. Jamil Sadegholvaad lo aveva annunciato già durante gli scorsi giorni: sul tema dei rinforzi delle forze dell'ordine aveva anticipato di voler trovare un modo per condividere con i cittadini, le imprese, le associazioni e i sindacati un'iniziativa con il solo scopo di vedere riconosciute le esigenze di una delle province più dinamiche e attrattive d'Italia. Il sindaco aveva auspicato il sostegno di tutti gli schieramenti politici, in quanto si tratta di un tema annoso che non è mai stato risolto nel tempo da qualsiasi colore politico che è stato al governo. Il primo cittadino aveva annunciato “un’istanza di comunità” nel corso di un incontro pubblico con i cittadini di Rivazzurra. Successivamente, attraverso il coinvolgimento dell’assemblea dei sindaci, era già stata inviata alla premier Giorgia Meloni una lettera firmata da tutti i primi cittadini della provincia.

Ora il sindaco ha deciso di fare di più. E in prima persona ha aperto una petizione rivolgendosi ai cittadini. E’ intitolata: Rimini merita il potenziamento permanente delle forze dell’ordine. Si legge nel documento che si può reperire attraverso il portale www.change.org: “Nella provincia di Rimini, gli organici di Polizia sono da sempre dimensionati sui residenti ufficiali, circa 350 mila abitanti. Ma ogni anno il territorio riminese ospita 16 milioni di pernottamenti turistici e quasi 20 milioni di escursionisti che rendono il mantenimento della sicurezza particolarmente complesso e impegnativo per le forze dell'ordine, encomiabili per l’impegno costantemente profuso, nonostante il dimensionamento numerico limitato. Peraltro, grazie agli investimenti nei settori fieristico e congressuale, queste consistenti presenze turistiche sono, ormai da anni, diluite lungo tutti e 12 i mesi dell’anno, e non concentrate nei soli mesi estivi”.

“Per questo si chiede alla presidente Meloni e al ministro Piantedosi di poter provvedere al rafforzamento permanente degli organici di Polizia sul territorio riminese. Territorio che genera lavoro, economia, ricchezza e immagine a beneficio di tutto il Paese”, firmato: Jamil Sadegholvaad.

La petizione è reperibile al seguente link: https://tinyurl.com/4u8kcwup