Il sindaco consegna le chiavi della nuova scuola e si emoziona. "Ci andavo alle elementari 40 anni fa"

La scuola Ferrari è pronta. Fresca di restyling. E durante il sopralluogo, per osservare i lavori, il sindaco Jamil Sadegholvaad accompagnato dall'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli si commuove perché era l'istituto dove ha frequentato le elementari. Da settembre sarà restituita ai giovani studenti riminesi ristrutturata. "È stata la mia scuola elementare oltre 40 anni fa. Ricordi meravigliosi. Adesso la restituiamo alla città completamente rinnovata - racconta il sindaco -. Manca qualche arredo e servono gli ultimi ritocchi, ma la nuova scuola Ferrari è bellissima. Abbiamo consegnato alla dirigente Lorella Camporesi le chiavi dell'istituto: un atto sì formale, ma comunque un momento carico di significato, perché in qualche modo segna l'inizio della seconda vita di una scuola. Che non sarà "solo" un luogo di formazione, ma diventerà uno spazio di quartiere, della comunità".

Il nuovo edificio è stato realizzato con tecniche costruttive, soluzioni impiantistiche e materiali performanti sotto ogni profilo (strutturale, sismico, prevenzione incendi, energetica, barriere architettoniche, comfort abitativo, benessere, fruibilità e funzionalità, sensoriali e psicologico-cognitive, ecc), per ottenere un complesso edilizio a risparmio energetico e a ridotto impatto ambientale. I criteri progettuali utilizzati superano il concetto di organizzazione didattica basata sul modello della lezione frontale e propongono spazi modulari, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi diversi, ambienti flessibili e funzionali ai diversi sistemi di insegnamento e apprendimento, con spazi individuali, informali e di relax.