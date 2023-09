Il sindaco inaugura l’International School, da quest'anno è accreditata come IB World School

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha onorato con la sua presenza l'International School of Rimini. Assistito da due fieri Student Ambassador, due studenti rappresentanti delle classi elementari e medie dell'Isr, il sindaco ha inaugurato formalmente l'anno scolastico 2023-2024, condividendo un messaggio per la comunità: “Per noi a Rimini è importante avere una scuola come l’International School, quindi ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile avere questa scuola a Rimini. È una scuola bella, particolare, che apre la testa al mondo. Non è solo una questione di parlare in inglese, ma è una questione di avere un approccio quotidiano alla vita pragmatico, che secondo me è molto importante”.

Un'occasione significativa per la comunità dell'Isr e anche per Rimini, non solo perché il sindaco ha condiviso l'emozione di accogliere nel campus i vecchi e i nuovi studenti, ma soprattutto perché l’istituto festeggia l'accreditamento come IB World School, autorizzata per l'IB Primary Years Programme (PYP). Inoltre, poco prima dell'apertura del nuovo anno accademico, l'Isr ha ricevuto lo status formale di scuola candidata per il programma IB Middle Years Programme (MYP) per i gradi 6-10.

Questo è estremamente significativo per la nostra città, in quanto l'International School of Rimini (ISR) è l'unica scuola internazionale autorizzata in Romagna. Avere una scuola IB World School a Rimini, riconosciuta a livello mondiale, inserisce la nostra città in una rete globale, rendendola più attraente per le figure professionali internazionali che si stabiliscono nella nostra zona e fornisce una valida alternativa educativa agli italiani di mentalità internazionale che cercano per i loro figli un'educazione accademica, condotta interamente in lingua inglese, basata sulla ricerca e orientata al futuro per i loro figli.

La missione dell'Isr è quella di fornire un ambiente favorevole, inclusivo e stimolante che permetta a tutti gli alunni di raggiungere appieno il loro potenziale. Facendo leva sulla città di Rimini, che ha una forte tradizione storica e un quadro socio-economico unico, la scuola crea connessioni locali e globali che permettono ai suoi studenti, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria, di sperimentare il mondo e di affrontarne i cambiamenti in modo proattivo.