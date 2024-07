Il sindaco Jamil Sadegholvaad accoglie in Comune il nuovo prefetto Giuseppina Cassone

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, giovedì mattina (18 luglio), nel suo ufficio, ha incontrato il nuovo prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, che si è insediato il 15 luglio in città subentrando a Maria Rosa Padovano.

Un incontro cordiale e proficuo, nel corso del quale il primo cittadino ha dato il benvenuto ufficiale al neo prefetto, confermando la volontà di mantenere un’intesa fondamentale e solida tra istituzioni finalizzata ad assicurare la piena sicurezza e il presidio del territorio. Il sindaco, infatti, ha ribadito la massima collaborazione per una gestione sinergica e concordata delle questioni, nell’interesse esclusivo della comunità locale e dei tanti ospiti che arrivano sul territorio.

Biografia del prefetto

Nata a La Spezia il 17 luglio 1961, è coniugata ed ha un figlio. Laureata in giurisprudenza, è entrata nell'Amministrazione Civile dell'Interno nel 1990, venendo assegnata alla Prefettura di Massa-Carrara, dove ha ricoperto, tra gli altri, l'incarico di Capo di Gabinetto dal 2001. Promossa nel 2002 alla qualifica di Viceprefetto, nel 2004 viene trasferita a Livorno per svolgere le funzioni di dirigente di Area I-Ordine e Sicurezza Pubblica e nel 2009 a Massa-Carrara quale dirigente dell'Area II-Enti Locali e Consultazioni Elettorali. Dal marzo 2013 al maggio 2018 ha ricoperto l'incarico di Viceprefetto Vicario presso la Prefettura di Pistoia e dal maggio 2018 presso la Prefettura di Lucca, occupandosi in entrambe le esperienze anche del coordinamento e gestione del Servizio contabilità e Gestione economico finanziaria e svolgendo, inoltre, le funzioni di Viceprefetto Reggente della Prefettura di Lucca da luglio a novembre 2019.

È stata presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Lucca, occupandosi di sicurezza e pubblica incolumità di manifestazioni di rilievo nazionale, quali il "Lucca Comics and Games", il "Lucca Summer Festival" ed il "Jove Beach Party Tour". Nel corso della carriera ha svolto le funzioni di Presidente delle Commissioni Elettorali di Massa, Pistoia e Lucca e delle Sottocommissioni Elettorali di Viareggio e Pietrasanta, ricoprendo incarichi di raccordo tra gli uffici elettorali delle Prefetture della Toscana in occasione delle elezioni regionali del 2010.

È stata, inoltre, componente di Commissioni per pubblici concorsi, di Commissioni di scarto d'archivio, coordinatrice del Progetto Prisma per il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) e dal 2017 ha svolto le funzioni di Presidente supplente della Sezione di Livorno della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze. Autrice di numerose pubblicazioni in materia giuridica e, in particolare, in ambito di enti locali, è stata docente ed organizzatrice in corsi di formazione e seminari. Nel 2005 ha conseguito il Master Universitario di II livello su "Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche" presso l'Università degli Studi di Roma Tre. Nel dicembre 2014 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo comune di San Marcello Piteglio nel 2016 e Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Massarosa nel 2021. Dal 15 luglio 2024 è Prefetto di Rimini.