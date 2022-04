Il sindaco scrive a Mina: "Ho condiviso con lei delle fotografie storiche. Sarebbe bello riaverla in città"

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad scrive a Mina. E la invita a tornare a Rimini. A raccontare il retroscena è lo stesso primo cittadino, attraverso i suoi profili social. Tutto nasce da delle fotografie custodite alla Biblioteca Gambalunga, immagini del fondo fotografico Minghini. Le foto dice il sindaco: "ritraevano Mina in due concerti nella nostra città, uno all’Embassy e il secondo all’Altro Mondo, 12 agosto 1966 e 18 agosto 1969. Splendide. Ne ho chiesto copia e poi, da appassionato della più grande interprete della canzone italiana, ho provveduto a spedirle a Mina stessa, come atto d’amore della nostra città nei suoi confronti e, se vogliamo, anche come piccolo regalo di compleanno. Ho aggiunto che se un giorno vorrà tornare a Rimini, anche per visitare il nuovo museo dedicato a Federico Fellini, suo amico, la città accoglierà sempre a braccia aperte Mina, per Rimini e per sempre una persona di famiglia, ricordando quei giorni e quelle estati in cui spesso si esibiva nei mitici locali della nostra città".

Immagini che hanno fatto la storia della Riviera Romagnola e della musica italiana. "La sorpresa pochi giorni più tardi quando con una lettera affettuosa e gentile, il figlio di Mina, Massimiliano Pani ringraziava per conto della madre per il pensiero delle fotografie e per le parole della lettera, a dimostrazione che certi amori nei confronti di Rimini non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano - conclude il sindaco Jamil -. Rimini ha una grande storia. Antica, presente. E la Biblioteca Gambalunga, con il suo straordinario lavoro di raccolta, cura e tutela, alimenta ogni giorno questi racconti che vengono dal passato e continuano a parlare all’oggi e al futuro. Nelle scorse settimane mi sono imbattuto in alcuni scatti in bianco e nero del Fondo Fotografico Minghini, conservato dalla nostra istituzione culturale".