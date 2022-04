Il sindaco guarda oltre Porta Galliana: "Abbiamo pronto un progetto per rifare tutto il Porto canale"

L'annuncio arriva durante l'inaugurazione del nuovo tratto pedonale di Porta Galliana. Si tratta di un ulteriore progettualità che ha in mente l'amministrazione, che prosegue nel suo cammino di evoluzione della città. Con una visione ben precisa. Ad annunciare i prossimi passi sull'area del Porto Canale di Rimini è il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Abbiamo già un altro obiettivo, che è quello di valorizzare quello che c’è oltre il muro. Abbiamo candidato sul Por-Fesr 2021-2027, per un importo di 6 milioni di euro, la valorizzazione di tutto il lungo canale. Nella nostra idea c’è quella di realizzare un lungo fiume meraviglioso e arrivare così a una ricucitura vera e propria della zona mare con la zona del centro città".

Inaugurazione - Dopo due anni di lavori aperta Porta Galliana

E il primo cittadino si spinge oltre, immaginando poi sei successivi step per cercare di rendere la città sempre più collegata e a misura di cittadini. Soprattutto in chiave pedonale e clicabile: "Si tratta di un intervento che andrebbe a coinvolgere in futuro anche San Giuliano Mare, per completare quella parte di lungomare che ad oggi ancora non è stata progettata. Siamo proiettati avanti per ulteriori impegni".