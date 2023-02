Il sindaco Sadegholvaad va a "caccia" di turisti tedeschi, trasferta a Monaco con Visit Romagna

Nuova importante tappa per la promozione turistica dell’Emilia-Romagna in Germania da mercoledì 22 a domenica 26 febbraio, in occasione di F.RE.E. 2023 (Travel and Leisure Fair) la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera, ospitata nel Centro Espositivo “Messe München GmbH” di Monaco. Un appuntamento irrinunciabile per i 24 operatori Turistici Regionali che, nello stand di 154 metri quadrati (Halle A4–Stand 111) di Apt Servizi Emilia-Romagna, presenteranno al pubblico tedesco le loro proposte per il 2023 sui temi quali vacanza balneare, turismo attivo ed en plein air, trekking, cammini, cicloturismo, terme e benessere, enogastronomia, città d’arte, borghi, castelli, il Treno di Dante e i parchi naturali.

Giovedì 23 alle 18,30 fuori dalla fiera - presso il Riva Bar di Monaco - si terrà un aperitivo (a base di prodotti regionali) con la presentazione ai media tedeschi delle novità di stagione dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna. Presenti l’assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad. Il pomeriggio seguente, l’assessore Andrea Corsini presenzierà anche alla conferenza stampa dei Comuni di Ravenna, Comacchio e Ferrara sul tema “Slow Bike Tourism” presso “Eataly Munich”.Nel corso delle 5 giornate, sono previste da parte di Apt Servizi, varie iniziative promozionali che coinvolgeranno i visitatori. Nel corner dedicato a “FC Bayern Frauen”, allestito ad hoc all’interno dello stand venerdì 24 febbraio, alle 15, si terrà il “Meet & Greet” con la calciatrice del team bavarese, nonché della nazionale tedesca, Giulia Gwinn, (515mila follower sui social), pronta a firmare autografi e a scattare selfie con i suoi fan.

L’iniziativa rientra nella partnership promozionale tra l’Emilia-Romagna e la squadra calcistica femminile del Bayern, che vanta 3,6 milioni di follower su Facebook, 1,2 milioni su Instagram e oltre 15mila spettatori a partita.

Sabato 25 alle 12.30, Bernd-Uwe Gutknecht, giornalista della radio bavarese “BR-Bayerischer Rundfunk” e appassionato di sport, salirà sul palco "Showbühne", gestito dalla stessa radio, per raccontare ai visitatori le ultime novità su itinerari ed eventi legati al cicloturismo in Emilia-Romagna. Previste altre due sue presentazioni a tema cicloturismo sul palco “Fahrradbühne”, nei giorni 24 e 26 febbraio. Infine, allo stand saranno promosse le tratte estive di Deutsche Bahn e ÖBB, sia giornaliere (con il diretto Monaco-Rimini e fermate a Bologna e Cesena), che notturne (con i nuovi treni Nightjet, che da Vienna e Monaco faranno scalo a Rimini, Riccione e Cattolica).

Previste anche degustazioni giornaliere in modalità finger food, in tre diversi momenti di ogni giornata, con una selezione di prodotti tipici regionali Igp e Dop, come Parmigiano Reggiano Dop servito con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, Prosciutto di Parma Dop, Mortadella Bologna Igp, Squacquerone di Romagna Dop e Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, accompagnati da Piadina Romagnola Igp, tigella emiliana e una selezione di vini rossi e bianchi certificati. Oltre alle animazioni gastronomiche, venerdì 24, alle 13 e alle 15 e sabato 25, alle 13 e alle 15:30, si terranno una presentazione con degustazione rispettivamente di Parmigiano Reggiano Dop e di Salumi Piacentini Dop, a cura dei rispettivi Consorzi.