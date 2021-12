Il sindaco Sadegholvaad: "Un Capodanno da capitale europea. Chiedo solo testa sulle spalle"

Tra tre giorni (il 17 dicembre) il punto sull’ordine e la sicurezza per il Capodanno più lungo del mondo verrà fatto direttamente in Prefettura. Alla presenza di sindaci e forze dell’ordine nel consueto Comitato. Solo per allora si decideranno le misure da intraprendere: se posti all’aperto tutti seduti, se saranno necessarie transenne per delimitare le aree e se sarà necessario l’ausilio di personale addetto alla sicurezza: “Questo comporterà aggravi o meno al budget – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad -, ma la cifra per gli eventi di capodanno e del mese di dicembre sarà sensibilmente inferiore rispetto al passato”. Quando per il calendario di dicembre Rimini arrivava ad avere un bilancio di circa 600 mila euro, di cui circa il 30% in arrivo da sponsor privati.

“La scelta consapevole e cercata - spiega il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è stata quella di fare e non rinunciare. Da settimane abbiamo cercato le modalità organizzative migliori per promuovere una festa che resti nel cuore e nella mente di chi vi parteciperà. Sappiamo bene cosa accade intorno a noi e tra noi: il tema della salute resta in cima a ogni considerazione. Ma intorno a questo si è scelto, e ripeto due volte questo verbo, di mettere in piedi e armonizzare un inedito programma sviluppato contemporaneamente in 11 sedi e situazioni diverse: un ensemble di eventi durante il quale davvero Rimini, forse per la prima volta, presenta un programma analogo a quello delle grandi capitali europee”.